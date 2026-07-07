पुणे की CBI कोर्ट ने 5.58 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दो कारोबारियों को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल के कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में चंद्रकांत एस लोधा एंड कंपनी के मालिक चंद्रकांत लोधा और ठक्कर एंड संस के मालिक परेश ठक्कर शामिल हैं. कोर्ट ने यह फैसला 6 जुलाई 2026 को सुनाया.

CBI के मुताबिक, इस मामले की जांच 9 अक्टूबर 2001 को तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की शिकायत पर शुरू की गई थी. आरोप था कि बैंक अधिकारियों और दोनों कारोबारियों ने मिलकर बैंक को चूना लगाने की साजिश रची. इसके तहत बड़ी रकम के चेक बैंक में जमा किए जाते थे और उनकी क्लियरिंग का इंतजार किए बिना ही रकम निकालने की परमिशन दे दी जाती थी.

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CBI जांच में क्या आया सामने?

जांच में सामने आया कि चंद्रकांत लोधा ने परेश ठक्कर की फर्म के खाते से जारी 18 हाई-वैल्यू चेक, जिनकी कुल राशि 6.75 करोड़ रुपये थी उसे बैंक में जमा कराए. बैंक अधिकारियों ने इन चेकों के क्लियर होने से पहले ही खाते से बड़ी रकम निकालने की अनुमति दे दी. CBI के अनुसार, इसी का फायदा उठाकर चंद्रकांत लोधा ने अपने और अपनी अन्य फर्मों ए.सी. एंटरप्राइजेज और अक्षय ट्रेडर्स के नाम पर चेक जारी कर बैंक से पैसे निकाल लिए. इस पूरी प्रक्रिया से बैंक को करीब 5.58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

कोर्ट ने दोषियों को दी सजा

जांच पूरी होने के बाद CBI ने 28 अगस्त 2003 को तत्कालीन शाखा प्रबंधक बी.आर. डगड़े, सहायक प्रबंधक वी.एल. काले, चंद्रकांत लोधा और परेश ठक्कर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. बाद में 2025 में CBI अदालतों के पुनर्गठन के चलते यह मामला नासिक से पुणे ट्रांसफर कर दिया गया. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने चंद्रकांत लोधा और परेश ठक्कर को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई. वहीं, तत्कालीन शाखा प्रबंधक बी.आर. डगड़े और सहायक प्रबंधक वी.एल. काले को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

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