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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अब खत्म होंगी हमारी मुसीबतें', पुलवामा के आतंकी हमजा बुरहान की मौत पर नहीं रोया परिवार, जानिए क्या कहा

'अब खत्म होंगी हमारी मुसीबतें', पुलवामा के आतंकी हमजा बुरहान की मौत पर नहीं रोया परिवार, जानिए क्या कहा

पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) के मुजफ्फराबाद में अल बद्र के घोषित आतंकवादी हमजा बुरहान के मारे जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में उसका बड़ा परिवार उसकी मौत का मातम नहीं मना रहा है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 22 May 2026 03:05 PM (IST)
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पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) के मुजफ्फराबाद में अल बद्र के घोषित आतंकवादी अरजुमंद गुलजा र डार उर्फ हमजा बुरहान के मारे जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में उसका बड़ा परिवार उसकी मौत का मातम नहीं मना रहा है.

परिवार को मुश्किलें दूर होने की उम्मीद

मां को छोड़कर, जिसने अपने बेटों में से एक को खो दिया है, बाकी परिवार अब उम्मीद कर रहा है कि हमजा की मौत के साथ ही पुलिस की कार्रवाई और प्रशासनिक रोक-टोक का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा और परिवार की मुश्किलें दूर हो जाएंगी. अरजुमंद गुलजार के दो और भाई हैं, जिन्हें उसके आतंकवादी संगठन में शामिल होने की वजह से काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ी हैं.

भाई भी हो चुका गिरफ्तार

J&K पुलिस के मुताबिक, उसके एक भाई शाहिद गुलजार ने प्रतिष्ठित J&K सिविल सर्विसेज कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (KAS) परीक्षा के प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों इम्तिहान पास कर लिए थे, लेकिन अपने आतंकवादी भाई की वजह से उसे इंटरव्यू में बैठने की इजाजत नहीं मिली. इसके बजाय, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 'लिटर पुलिस स्टेशन' में UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया. वह 21 मार्च 2022 से कोटबलवाल में हिरासत में है.

अरजुमंद का दूसरा भाई आरिफ गुलजार एक PhD स्कॉलर है, लेकिन वह सरकारी नौकरी में कोई पद नहीं ले सकता, क्योंकि उसके भाई को एक घोषित आतंकवादी के तौर पर लिस्ट में शामिल किया गया था.

पिता का क्या कहना?

अरजुमंद के पिता, गुलजार अहमद डार के मुताबिक, पिछले 7 सालों में उनके पूरे परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. 2018 में पाकिस्तान चले जाने के बाद से, उनका परिवार प्रशासन के निशाने पर आ गया था. प्रशासन चाहता था कि परिवार अरजुमंद पर दबाव डाले कि वह भारत वापस आ जाए और सरेंडर कर दे.

लेकिन परिवार का दावा कुछ और ही है. उनका कहना है कि उन्होंने अपने आतंकवादी बेटे के बारे में पुलिस और एजेंसियों को पूरी जानकारी दी थी, फिर भी उन्हें उसके कामों की वजह से तकलीफें उठानी पड़ीं.

गुलजार ने कहा, '2018 में एक वैध पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा पर उसका पाकिस्तान जाना हमारे लिए एक हैरानी की बात थी. वह बैंगलोर की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और पहले सेमेस्टर के बाद दिसंबर 2017 में कश्मीर वापस आ गया था. वह जनवरी 2018 में वापस गया और 13 दिन बाद हमें पता चला कि वह पाकिस्तान चला गया है. हमने तुरंत इस बारे में पुलिस और एजेंसियों को जानकारी दी.'

'आतंकी बनने के बाद बेटे से नहीं रखा संपर्क'

गुलजार ने आगे बताया कि उसे वापस लाने की बार-बार कोशिशों के बावजूद, उसने इसके बजाय ऑनलाइन एक स्टूडेंट वीजा पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया था कि अब उसे वहां के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है. यही दस्तावेज पुलिस को भी दिया गया था, लेकिन 2-3 महीने बाद हमें पता चला कि वह भटक गया है और एक आतंकवादी बन गया है. तब से उसने परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा.

हकीकत यह है कि जहां उसका एक बेटा एक आतंकवादी के तौर पर मारा गया, वहीं उसका दूसरा बेटा, जिसने 2019 में कश्मीर प्रशासनिक सेवा (KAS) की परीक्षा पास की थी, जेल में बंद है. पुलवामा के खरभटपोरा में स्थित उसके दो-मंज़िला रिहायशी घर को पिछले साल सक्रिय आतंकवादियों पर की गई नई कार्रवाई के तहत UAPA एक्ट 1967 की धारा 25 के तहत जब्त कर लिया गया था.

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बहन का क्या कहना?

'मेरा दूसरा भाई, जो मुझसे छोटा है और जिसने KAS परीक्षा पास की थी, पिछले 4 सालों से जेल में है, क्योंकि हमारा एक भाई आतंकवादी बन गया था. अब हमें उम्मीद है कि उसकी मौत के बाद, परिवार एक सामान्य जिंदगी जी पाएगा और मेरे भाई को रिहा कर दिया जाएगा', अर्जुमंद की बहन ने अपने आतंकवादी भाई की मौत के बावजूद शांत भाव से यह बात कही, जो परिवार से उसके अलगाव को दिखाता है.

पैतृक घर अगस्त 2025 में हुआ था सील

हमजा बुरहान के पैतृक घर को 30 अगस्त 2025 को सील कर दिया गया था. यह कार्रवाई श्रीनगर के बेमिना इलाके में एक पुलिस अधिकारी पर हुए एक लक्षित हमले के बाद की गई थी, जिसमें पुलिस ने तीन स्थानीय "आतंकवादी सहयोगियों" को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि ये सभी अर्जुमंद गुलज़ार के निर्देशों पर काम कर रहे थे.

पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक

हमजा बुरहान को 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले के मुख्य साज़िशकर्ताओं में से एक माना जाता है. इस हमले में CRPF के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे. हमजा बुरहान की कल (21 मई) को पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) में उस समय हत्या कर दी गई, जब कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर गोलियां चला दीं.

कई आतंकी घटनाओं में शामिल

अल बद्र आतंकवादी संगठन के कमांडर बुरहान (उर्फ अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ डॉक्टर) को जम्मू-कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के कारण अप्रैल 2022 में भारत द्वारा एक आतंकवादी घोषित किया गया था. सूत्रों के अनुसार, पुलवामा हमले के बाद से वह PoK में एक शिक्षक और बाद में AIMS का प्रिंसिपल बनकर छिपकर रह रहा था.

पुलिस का क्या कहना?

पुलिस के अनुसार, मुजफ्फराबाद के गोजरा में स्थित एक निजी कॉलेज के प्रिंसिपल बुरहान को कल सुबह उस समय निशाना बनाया गया, जब वह अपने कॉलेज से बाहर निकला था. हमलावरों ने बहुत करीब से कई गोलियां चलाईं. पुलिस ने पत्रकारों को यह भी बताया कि बुरहान के सिर में तीन गोलियां लगी थीं.

उसे गंभीर हालत में पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया. POK पुलिस ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो मोटरसाइकिल पर भाग रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने उसे काबू कर लिया और अपराध में इस्तेमाल हथियार के साथ उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

बहन ने जेल में बंद भाई की रिहाई की जताई उम्मीद

'अब जब उसकी मौत की पुष्टि हो गई है, तो मैं LG सरकार से अपील करती हूं कि मेरे जेल में बंद भाई को रिहा कर दिया जाए, जो हमारे आतंकवादी भाई के कारनामों की वजह से जेल में है,' बहन ने इस उम्मीद के साथ अपील की कि इस मौत से आखिरकार उसके जेल में बंद भाई की रिहाई हो जाएगी, जो पिछले 4 सालों से जेल में है.

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Published at : 22 May 2026 03:02 PM (IST)
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