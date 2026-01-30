पीटी उषा के पति वी श्रीनिवास का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर जाहिर किया दुख

PT Usha Husband Death: भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य पी टी उषा के पति वी श्रीनिवासन का शुक्रवार तड़के निधन हो गया. पारिवारिक सूत्रों ने उनके निधन की पुष्टि की है. वह 67 वर्ष के थे. उनके निधन से खेल और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, वी श्रीनिवासन शुक्रवार तड़के अपने आवास पर अचानक बेहोश हो गए. इसके तुरंत बाद उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

उषा के जीवन और करियर में निभाई अहम भूमिका

वी श्रीनिवासन केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी थे. वे पी टी उषा के शानदार खेल करियर से लेकर उनके राजनीतिक सफर तक हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे. उन्हें उषा का मजबूत संबल माना जाता था और उनकी कई पेशेवर उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जाता था. पी टी उषा और वी श्रीनिवासन का एक पुत्र है, जिसका नाम उज्ज्वल है.

पीएम मोदी ने जताया शोक

पीएम मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं और वह दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी वी. श्रीनिवासन के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक पोस्ट में कहा, "राज्यसभा सांसद और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पी.टी. उषा के पति वी. श्रीनिवासन के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. पी.टी. उषा और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. इस मुश्किल समय में ईश्वर से हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं."

पीटी उषा, जिन्हें ‘उड़नपरी’ के नाम से जाना जाता है, भारतीय खेल इतिहास की सबसे प्रेरणादायक हस्तियों में से एक हैं. ऐसे में उनके निजी जीवन में आई यह क्षति न केवल उनके लिए, बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी बेहद दुखद है. सोशल मीडिया पर खिलाड़ी, कोच, प्रशंसक और आम लोग लगातार उन्हें हिम्मत और संबल देने के संदेश भेज रहे हैं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)