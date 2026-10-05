SIR विवाद: 'रिटायरमेंट के दिन...', जस्टिस भुइयां के बयान से विपक्ष आक्रामक, कांग्रेस की बैठक

चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है. आज भी इसको लेकर हलचल रहेगी. शाम 4 बजे कांग्रेस पार्टी ने सभी महासचिवों, राज्य के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है. मंगलवार (6 सितंबर) को चुनाव आयोग के दफ्तर तक विपक्ष का मार्च होना है. जंतर मंतर पर भी तकरीबन रोज मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं.

आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तो एकतरफा फैसला लेने का आरोप लगा है, उसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.

कोर्ट से चुनाव आयोग की बैठकों का ब्योरा मांगा गया है, पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है, इसके अलावा ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के काम से दूर रहने के निर्देश देने की भी मांग की गई है.

जस्टिस उज्जल भुइयां के बयान को विपक्ष ने बनाया मुद्दा

इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां के बयान ने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है. उन्होंने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि बड़े पैमाने पर वोटिंग के अधिकार से वंचित करना मनमानी है. हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी में बोलते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि किसी वोटर का नाम बिना नोटिस और सुनवाई के लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता, सिवाय मौत के मामले के.

जयराम रमेश ने कहा- सीईसी ने नैतिक अधिकार खो दिया

उनके इस बयान के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी में कल जस्टिस उज्जल भुइयां ने बेबाकी से अपनी बात रखी और CEC की पोल खोलकर रख दी. अगर ज्ञानेश कुमार में जरा भी शर्म-लिहाज है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. G2 के गैर-कानूनी आदेशों को लागू करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अब देश के लिए एक बोझ बना दिया है.

Here is the bold Justice Ujjal Bhuyan speaking yesterday in NALSAR University in Hyderabad where he exposed the CEC lock, stock and barrel. If he has any sense of shame Gyanesh Kumar must quit right away. His ability to execute G2’s illegal orders have now made him a liability for the country. — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 5, 2026

जयराम रमेश ने एक अन्य बयान में कहा कि उनके बयान से यह बात पक्के तौर पर साबित होती है कि CEC, जो खुद एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ने संविधान के अक्षरशः और उसकी मूल भावना, दोनों का उल्लंघन किया है. जस्टिस भुइयां ने और भी बहुत कुछ कहा है और CEC की पूरी पोल खोल दी है. ज्ञानेश कुमार ने अपने पद पर बने रहने का सारा नैतिक अधिकार खो दिया है.

महुआ मोइत्रा क्या बोलीं?

वहीं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''रिटायरमेंट के दिन जज का हिम्मत दिखाना आसान होता है, लेकिन जब कोई मौजूदा जज सत्ता के सामने सच बोलता है, तो यह एक मिसाल होती है. जस्टिस भुइयां की तारीफ होनी चाहिए.''

आप का प्रदर्शन

रविवार को दिल्ली और मुंबई में भी प्रदर्शन हुए. भारतीय युवा कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए जंतर-मंतर को फिर से प्रदर्शन स्थल के रूप में बहाल करने की मांग करते हुए दिल्ली में मशाल जुलूस निकाला.

आम आदमी पार्टी (AAP) के एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वे इंडिया गेट पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

बीजेपी ने पार्टी पर दिल्ली का राजनीतिक माहौल खराब करने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया. AAP ने बताया कि दिल्ली यूनिट के प्रमुख सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार, साथ ही पार्टी के 25 कार्यकर्ताओं और उनके विंग 'एसोसिएशन ऑफ़ स्टूडेंट्स फ़ॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स' (ASAP) के वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया गया.

वहीं योगेंद्र यादव और आइसा के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि यह केवल एक दिन का प्रतीकात्मक विरोध नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिलसिला है जो ज्ञानेश कुमार के हटने तक जारी रहेगा.

मुंबई में एमवीए का प्रदर्शन

रविवार को ही शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सत्ताधारी BJP के लिए "हथियार" की तरह काम करने का आरोप लगाया. वहीं MNS नेता राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) को रद्द करने की मांग की.

CEC के खिलाफ मुंबई में ठाकरे भाइयों की अगुवाई में हुए विरोध मार्च में हजारों लोग शामिल हुए और यह मार्च एक रैली में बदला. इस रैली में कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट और विजय वडेट्टीवार के साथ-साथ शरद पवार की अगुवाई वाली NCP (SP) के जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड और अनिल देशमुख भी शामिल हुए.