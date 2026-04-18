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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन की बात थी', BJP पर भड़कीं प्रियंका गांधी, कहा- NDA के लिए काला दिन

'महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन की बात थी', BJP पर भड़कीं प्रियंका गांधी, कहा- NDA के लिए काला दिन

Priyanka Gandhi Slams Center: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की सरकार की साजिश संसद में विफल हो गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 18 Apr 2026 01:04 PM (IST)
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महिला आरक्षण को लेकर संसद में बढ़ते टकराव के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार को पहली बार ऐसा झटका लगा है, जिसने उसकी नीतियों की सच्चाई सामने ला दी है. प्रियंका ने जोर देकर कहा कि महिलाओं के अधिकारों को अब और टाला नहीं जा सकता और 2023 में पारित कानून को तत्काल लागू किया जाना चाहिए.

सरकार को हकीकत का सामना करना पड़ा- प्रियंका
प्रियंका गांधी ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि सरकार की रणनीति अब काम नहीं कर रही. उन्होंने इसे सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका बताते हुए कहा कि यह स्थिति खुद उसकी नीतियों का परिणाम है.

महिलाएं सब समझती हैं- प्रियंका गांधी
उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अब पहले से ज्यादा जागरूक हैं और केवल प्रचार के जरिए उन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता. उनके मुताबिक, महिलाओं के सामने आज जो चुनौतियां हैं, वे लगातार बढ़ रही हैं और वे हर फैसले को ध्यान से देख रही हैं.

दिखावे से नहीं, फैसलों से बदलाव होगा
प्रियंका गांधी ने कहा कि केवल मीडिया मैनेजमेंट या प्रचार से वास्तविक बदलाव नहीं लाया जा सकता. उन्होंने सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील करते हुए कहा कि अब निर्णय लेने का समय है, न कि घोषणाएं करने का. उन्होंने स्पष्ट कहा कि संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू किया जाना चाहिए. यदि इसके क्रियान्वयन में कोई तकनीकी अड़चन है, तो उसे छोटे संशोधनों के जरिए दूर किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?

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विपक्ष और लोकतंत्र की जीत
प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष के लिए महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन योजना का समर्थन करना संभव नहीं है; अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसे 2023 के कानून को लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी की पूरी साजिश महिला आरक्षण का इस्तेमाल करके स्थायी रूप से सत्ता में बने रहने की थी. कल लोकसभा में जो हुआ वह लोकतंत्र और विपक्षी एकता की बड़ी जीत है.

Published at : 18 Apr 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Congress Priyanka Gandhi BJP
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