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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजमुई कांड पर बोलीं प्रियंका गांधी - ‘बद से बदतर स्थिति, अगर हम अपनी...’

जमुई कांड पर बोलीं प्रियंका गांधी - ‘बद से बदतर स्थिति, अगर हम अपनी...’

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने देशभर की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित महसूस कर बाहर निकल सकें.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 22 Sep 2026 05:09 PM (IST)
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  • प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर बढ़ते हिंसक हमलों पर चिंता जताई।
  • महिलाओं के लिए सुरक्षा बद से बदत्तर हो रही: प्रियंका गांधी।
  • दिल्ली, बिहार में महिलाओं के खिलाफ कई जघन्य अपराध हुए।

कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली और बिहार में महिलाओं के खिलाफ हाल ही में हुए यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे भयानक हमले न सिर्फ बढ़ रहे हैं, बल्कि यह और भी ज्यादा हिंसक भी होते जा रहे हैं. उन्होंने राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार से भी देशभर में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित महसूस कर निकल सकें.

महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सोचने की जरूरत- प्रियंका

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न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केरलम में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंची कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में महिलाओं के खिलाफ हो रही अपराध को घटनाओं को भयावह करार दिया. उन्होंने कहा, ‘महिलाओं के लिए पहले भी सुरक्षा एक बड़ी चिंता का मुद्दा रहा है, लेकिन अब यह स्थिति बद से बदत्तर होती जा रही है. यह भयावह है. महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. उनके लिए पहले भी असुरक्षा रही है और अब हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है.’

उन्होंने कहा, ‘महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सभी को बहुत गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है. अगर हम अपनी सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तो फिर बड़ी-बड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की बात करने का कोई भी मतलब नहीं है.’ 

दिल्ली और बिहार में यौन शोषण की कई घटनाएं

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ हफ्तों देश की राजधानी नई दिल्ली में नाबालिग लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आईं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 10 सितंबर को स्वरूप नगर में 16 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक यौन शोषण के बाद उसकी हत्या कर दी गई. 16 सितंबर को सदर बाजार की एक दुकान में स्टेशनरी खरीदने गई नाबालिग का यौन शोषण किया गया.

वहीं, 21 सितंबर को दिल्ली में अलग-अलग घटनाओं में 6 साल की बच्ची और 17 साल की लड़की के साथ यौन शोषण किया गया. इसके अलावा, बिहार के जमुई में कोचिंग से अपने घर लौट रही एक नाबालिग लड़की और लड़के के साथ कुछ लोगों ने शाम के वक्त बीच सड़क पर छेड़खानी की. 

यह भी पढ़ेंः यूपी चुनाव: कानपुर में AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ओवैसी बोले - 'मैं खुद...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 22 Sep 2026 05:09 PM (IST)
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