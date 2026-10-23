'अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला...', रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी से तस्वीरें हटाने पर भड़के थरूर
रेहान वाड्रा ने दावा किया कि दिल्ली के बीकानेर हाउस में उनकी प्रदर्शनी से करीब 70 तस्वीरें हटाने को कहा गया. शशि थरूर ने इसे शर्मनाक बताते हुए सेंसरशिप और भारत की छवि पर सवाल उठाए.
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे और फोटोग्राफर रेहान वाड्रा का कहना है कि दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित उनकी प्रदर्शनी 'नो आइडिया इज फाइनल' से उन्हें लगभग 70 तस्वीरें हटाने के लिए कहा गया. इन तस्वीरों में हाल ही में युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों को दिखाया गया था. इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स पर ट्वीट कर रिएक्शन दिया है.
थरूर ने लिखा कि यह कई स्तरों पर शर्मनाक है. ये तस्वीरें उन घटनाओं की हैं जो लोगों के जेहन में पहले से ही गहराई से बस चुकी हैं. इनमें से कई तस्वीरें ऐसी हैं जो लोगों ने पहले ही मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों पर देखी होंगी.
शशि थरूर ने आगे लिखा कि भले ही बीकानेर हाउस के पास राजनीतिक रुख के खिलाफ अपनी नीति रखने का अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें तो बस एक घटना को दर्शाती हैं. न कि वे अपने आप में राजनीतिक हैं. अगर यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे के तौर पर अदालत में जाता तो ये तस्वीरें निश्चित रूप से स्वीकार कर ली जातीं.
This is a disgrace at so many levels: 1. the images are of events that have already been burned into the public consciousness, and many of the photos would have echoed similar images that the public has already seen in the media and online; 2. While Bikaner House is free to have a policy against political stands, photographs of a protest demonstration are a depiction of an event and not political in themselves; they would almost certainly have passed muster had the matter been brought to a court as an issue of freedom of expression; 3. and worst of all, this censorship has driven one more nail into the coffin of India’s global reputation as a freedom-loving democracy. Anyway, the publicity this episode has received will have reached a far larger audience, in Delhi and worldwide, than the exhibition itself might have, had it been allowed to proceed undisturbed. I thank heavy-handed officials for giving a well-deserved boost to the photographic talents and career of @RaihanrVadra. https://t.co/FmrbvMkNRr— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 23, 2026
सेंसरशिप के मुद्दे पर थरूर की बात
शशि थरूर ने सेंसरशिप के मुद्दे पर भी जोर देते हुए लिखा कि सबसे बुरी बात यह है कि इस सेंसरशिप ने एक स्वतंत्र लोकतंत्र के रूप में भारत की वैश्विक छवि को और भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है. खैर, इस घटना की वजह से इसे जो प्रचार मिला है, वह उस प्रदर्शनी तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या से कहीं अधिक है. चाहे वह दिल्ली में हो या दुनिया भर में. हालांकि, मैं उन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने फोटोग्राफी की प्रतिभाओं और उनके करियर को एक बेहतरीन बढ़ावा दिया है.