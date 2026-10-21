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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रियंका गांधी के बेटे की खिंची तस्वीर पर विवाद, रेहान वाड्रा बोले- मैंने मना कर दिया तो...

प्रियंका गांधी के बेटे की खिंची तस्वीर पर विवाद, रेहान वाड्रा बोले- मैंने मना कर दिया तो...

रेहान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कहा कि आयोजकों ने उन्हें तिरंगे की दो तस्वीरें भी हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने भारतीय झंडे की तस्वीर हटाने से साफ इनकार कर दिया है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 21 Oct 2026 09:53 PM (IST)
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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की तस्वीरों को नई दिल्ली स्थित सांस्कृतिक केंद्र 'बीकानेर हाउस' प्रबंधन ने हटा दिया, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. रेहान वाड्रा एक विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं. रेहान की प्रदर्शनी से हालिया विरोध-प्रदर्शनों और युवा आंदोलनों से जुड़ी 70 से अधिक तस्वीरें हटाई गई है.

‘नो आइडिया इज फाइनल’ शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी की झलक बुधवार को दिखाई गई और यह गुरुवार से आम लोगों के लिए खुलेगी. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रेहान ने कहा, ‘आज दोपहर साढ़े तीन बजे हमें बताया गया कि अगर शाम पांच बजे तक तस्वीरें नहीं हटाई गईं, तो प्रदर्शनी रद्द कर दी जाएगी. आयोजकों ने कहा कि ऐसी तस्वीरों की प्रदर्शनी के लिए यह सही समय नहीं है.'  रेहान ने बताया कि बीकानेर हाउस प्रशासन ने तिरंगे की एक तस्वीर भी हटा दी थी, जिसे उन्होंने दोबारा लगा दिया.

 
 
 
 
 
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रेहान ने एक बयान में कहा, ‘इन कलाकृतियों में वन्यजीव फोटोग्राफी, अमूर्त कला और भारत में हाल के युवा आंदोलनों से जुड़े फोटोग्राफ शामिल थे. मंगलवार शाम छह बजे बीकानेर हाउस के प्रबंधन ने मुझसे संपर्क किया और विरोध-प्रदर्शनों की तस्वीरों के राजनीतिक स्वरूप पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने का अनुरोध किया.’ उन्होंने कहा, ‘मैंने स्पष्ट किया कि मैंने प्रदर्शनी का विस्तृत प्रस्ताव और उसकी रूपरेखा काफी पहले ही बीकानेर हाउस प्रबंधन के साथ साझा कर दी थी. ऐसे में प्रदर्शनी शुरू होने से 24 घंटे से भी कम समय पहले 50 प्रतिशत तस्वीरें हटाने का अनुरोध करना अनुचित है.’

रेहान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कहा, 'आयोजकों ने मुझे तिरंगे की दो तस्वीरें भी हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन मैंने भारतीय झंडे की तस्वीर हटाने से साफ इनकार कर दिया है. फिलहाल यह प्रदर्शनी कुछ तस्वीरों के साथ ही जारी रहेगी, लेकिन मैं विरोध-प्रदर्शनों की सभी तस्वीरों का पूरा कलेक्शन दिखाने के लिए जल्द ही कोई दूसरा स्थान ढूंढूंगा.'

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 21 Oct 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
Delhi Protest PRIYANKA GANDHI Raihan Vadra Breaking News Abp News
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