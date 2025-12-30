हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागांधी फैमिली की बहू बनने जा रही अवीवा बेग के पिता इमरान क्या करते हैं? जानें कितनी है नेटवर्थ

गांधी फैमिली की बहू बनने जा रही अवीवा बेग के पिता इमरान क्या करते हैं? जानें कितनी है नेटवर्थ

दिल्ली का जाने माने बिजनेसमैन इमरान बेग के परिवार का नाता राजनीतिक परिवार से जुड़ने जा रहा है. उनकी बेटी अविवा बेग की सगाई प्रियंका गांधी के बेटे रेहान से हो चुकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 30 Dec 2025 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हो चुकी है. उनकी सगाई जाने माने बिजनेसमैन इमरान बेग की बेटी अवीवा बेग से हुई है. रेहान वाड्रा और अवीवा बेग लंबे समय से रिलेशनशिप में थे. 

सगाई का कार्यक्रम पूरी तरह से निजी रहा, लेकिन सबसे अधिक चर्चा अवीवा बेग और उनकी फैमिली को लेकर हो रही है. आखिर कौन हैं अवीवा बेग के पिता इमरान बेग, जो प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के समधी बनने जा रहे हैं? 

कौन हैं इमरान बेग?

लाइमलाइट से दूर रहने वाले इमरान बेग दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन हैं. उनकी शादी नंदिता बेग से हुई है. नंदिता एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं. बेग फैमिली के दिल्ली के एलीट सर्कल में सामाजिक और प्रोफेशनल रूप से अच्छे कनेक्शन हैं. इमरान बेग की नेटवर्थ के बारे में पब्लिक में कोई जानकारी फिलहाल वेरिफाइड नहीं है. इंस्टाग्राम पर भी उनकी प्रोफाइल प्राइवेट है.

कई सालों से रहा बेग-वाड्रा परिवार का रिश्ता

वाड्रा परिवार से बेग परिवार का कई सालों से करीबी रिश्ता रहा है. अब इस रिश्ते के बीच इस सगाई के साथ ही संबंध पारिवारिक रूप में तब्दील होकर और मजबूत हो गए हैं.  रेहान और अवीवा बेग स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aviva Baig (@avivabaig)

इमरान बेग प्राइवेट बिजनेस वेंचर्स के शामिल हैं. वह कई तरह से बिजनेस करते हैं. उनकी किसी तरह की कंपनी की जानकारी सामने नहीं आई है. इमरान बेग पब्लिक लाइफ से दूर रहते हैं. 

प्रियंका गांधी की करीबी दोस्त हैं नंदिता बेग

इमरान की पत्नी नंदिता बेग हाई प्रोफाइल इंटीरियर डिजाइनर हैं. उन्हें एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन में भी देखा गया था. यह दिल्ली की फोटोग्राफर पारुल शर्मा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी एग्जीबिशन थी. इन एग्जीबिशन में इमरान बेग पेंटर जतिन दास के साथ नजर आए थे. नंदिता बेग प्रियंका गांधी की करीबी और पुरानी दोस्त हैं. 

किस प्रोफेशन में हैं अवीवा बेग?

अवीवा बेग इंटीरियर डिजाइनर, फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने दिल्ली के मॉर्डन स्कूल से पढ़ाई की. बाद में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की.

उन्होंने अपने क्रिएटिव काम को बड़े आर्ट प्लेटफॉर्म पर दिखाया है. उनकी प्रदर्शनियां में 2023 में इंडिया आर्ट फेयर में यू कैन नॉट मिस दिस और 2019 में द इल्यूसरी वर्ल्ड शामिल है. अविवा ने अपने परिवार से हटकर अलग पहचान बनाई है. वह कई क्रिएटिव फील्ड में काम कर रही हैं. 

Published at : 30 Dec 2025 05:17 PM (IST)
Tags :
Business PRIYANKA GANDHI Raihan Vadra ROBERT VADRA Fiance Aviva Baig Imran Baig
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
गुजरात
गुजरात: अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद
गुजरात: अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद
विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', कहा- 'मैं घबरा गया था'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत'
Advertisement

वीडियोज

2025 की सबसे सुरक्षित और सस्ती गाड़ियाँ | ₹6–9 लाख में 5-स्टार सेफ्टी | Auto Live
Gold और Silver के बाद Copper क्यों बन गया निवेशकों का Favorite? | Paisa Live
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें |Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC | Angel Chakma |New Year
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Amit Shah | Bangladesh Violence | BMC | Angel Chakma |New Year
New Year 2026: लाल किला ब्लास्ट के बाद प्रशासन की नए साल से पहले फिर बड़ी लापरवाही? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
गुजरात
गुजरात: अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद
गुजरात: अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद
विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', कहा- 'मैं घबरा गया था'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत'
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
इंडिया
प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की गर्लफ्रेंड अवीवा संग इंगेजमेंट, जानें कौन हैं वाड्रा परिवार की होने वाली बहू?
प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की गर्लफ्रेंड अवीवा संग इंगेजमेंट, जानें कौन हैं वाड्रा परिवार की होने वाली बहू?
हेल्थ
Artery Blockage Symptoms: हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
यूटिलिटी
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget