जंतर-मंतर पर महिला पत्रकारों से बदसलूकी का आरोप, कांग्रेस ने BJP को घेरा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 3 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन की कवरेज के दौरान महिला पत्रकारों द्वारा पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी नेता पवन खेड़ा ने इन आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं. प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि अगर महिलाओं के साथ पुलिस का व्यवहार गलत है तो इस मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है.

प्रियंका गांधी ने पूछा- क्या महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव उचित है?

प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जंतर-मंतर पर रिपोर्टिंग के दौरान महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि दर्जनों पत्रकारों के प्रदर्शन के बावजूद न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई. उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है. प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि जिस पुलिस की जिम्मेदारी सुरक्षा देने की है, अगर उसी से महिलाएं खतरा महसूस करें तो यह गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछा कि क्या महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार उचित है और अगर नहीं, तो वे मामले का संज्ञान क्यों नहीं लेते.

पवन खेड़ा बोले- पुलिस ही ऐसा व्यवहार करे तो महिलाएं इंसाफ के लिए कहां जाएंगी?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस पर एक बार फिर महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगे हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई राह चलता बदमाश महिला के साथ गलत हरकत करे तो उसे उम्मीद रहती है कि पुलिस उसकी मदद करेगी, लेकिन अगर पुलिस पर ही ऐसे आरोप लगें तो महिलाएं न्याय के लिए कहां जाएंगी.

पवन खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह से मामले में एफआईआर दर्ज कराने और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की. उन्होंने प्रधानमंत्री से महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की भी अपील की. उनका कहना था कि महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान के साथ सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर यह नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दे देना बेहतर होगा.

तीन महिला पत्रकारों ने लगाए आरोप, जांच क्राइम ब्रांच को

पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. शिकायतें मिलने के बाद नई दिल्ली जिला पुलिस ने निष्पक्ष जांच के लिए मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है. क्राइम ब्रांच शिकायतकर्ताओं और घटना से जुड़े अन्य लोगों के बयान दर्ज करेगी.

एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी लोगों को हिरासत में ले रहे थे और मौके पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थीं. पत्रकार के मुताबिक, उन्होंने दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत से महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी को लेकर सवाल किया, जिसके बाद एसीपी ने कथित तौर पर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया और उन्हें पीछे धकेल दिया. पत्रकार ने दावा किया कि घटना के बाद वह अन्य लोगों के साथ एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गई थीं, लेकिन उस समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.

प्रेस काउंसिल और प्रेस क्लब ने जताई नाराजगी

मामले पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्रकारों के साथ पुलिस के कथित व्यवहार पर हैरानी और निराशा जताई है. परिषद ने दिल्ली पुलिस से महिला पत्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पत्रकारों को बिना डर के अपना काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी जंतर-मंतर और उसके आसपास पत्रकारों के साथ कथित व्यवहार तथा इंटरनेट बंद किए जाने पर सवाल उठाए. क्लब ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के व्यवहार को सामान्य नहीं माना जा सकता. उसने दिल्ली पुलिस से महिला पत्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने और मीडियाकर्मियों को रिपोर्टिंग के दौरान पर्याप्त जगह और सुरक्षा देने की मांग की.