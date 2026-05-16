Money Laundering Case: दिल्ली के चर्चित शिकोहपुर लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा शुक्रवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया था. शिकोहपुर लैंड डील से जुड़े पीएमएलए (PMLA) मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था. समन के बाद रॉबर्ट वाड्रा शुक्रवार को कोर्ट पहुंचे और कार्यवाही में शामिल हुए.

वाड्रा के वकील ने कोर्ट में रखी दलील

सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने अदालत में कहा कि जमानत का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनके मुवक्किल को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था. वकील ने कोर्ट से कहा कि चूंकि उन्हें कभी हिरासत में नहीं लिया गया, इसलिए उन्हें रिलीज किया जाए. मामले की सुनवाई के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी. अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और एक श्योरिटी पर राहत प्रदान की.

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#WATCH | Shikohpur land deal PMLA case | Delhi: Businessman Robert Vadra arrives at Rouse Avenue Court to appear before them in connection with Shikohpur land deal PMLA case.



"It's all good, thank you!" he says. pic.twitter.com/23pE15lkuQ — ANI (@ANI) May 16, 2026

कोर्ट पहुंचने पर बोले रॉबर्ट वाड्रा-सब अच्छा है

राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंचने पर मीडिया ने जब रॉबर्ट वाड्रा से सवाल किया, तो उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, “सब अच्छा है, धन्यवाद.” रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उनके पास छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो भी सवाल पूछे जाएंगे, वह उनका जवाब देंगे. वहीं सरकार पर तंज कसते हुए वाड्रा ने कहा कि ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है और उन्हें सिर्फ इसका सामना करना पड़ रहा है.