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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबल्ला, गेंद और कुल्हड़ वाली चाय... मुंबई में देसी रंग में रंगे प्रिंस विलियम-केट

बल्ला, गेंद और कुल्हड़ वाली चाय... मुंबई में देसी रंग में रंगे प्रिंस विलियम-केट

ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन 16 नवंबर 2026 को तीन दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ युवाओं के बीच गली क्रिकेट खेला.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 01:40 PM (IST)
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ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन सोमवार (16 नवंबर 2026) को भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे. यहां उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ गली क्रिकेट खेला. प्रिंस विलियम और प्रिंसेस ऑफ वेल्स कैथरीन के साथ सचिन तेंदुलकर मुंबई के बैलार्ड एस्टेट पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं के साथ क्रिकेट खेला. तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए शाही जोड़े का कार्यक्रम काफी खास है. इस दौरान वे मुंबई की मेट्रो रेल में सफर करेंगे और बॉलीवुड की चर्चित हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे. यह दौरा प्रिंसेस केट के लिए भी खास है, क्योंकि 2024 में कैंसर का इलाज कराने के बाद यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण विदेश यात्राओं में से एक है.

 

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मुंबई में अर्थशॉट प्राइज समारोह में होंगे शामिल

प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन मुंबई में 17 नवंबर को आयोजित होने वाले अर्थशॉट प्राइज पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे. यह इस पुरस्कार का छठा आयोजन है. आयोजकों ने इसे अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बताया है. इस समारोह में बॉलीवुड की कई लोकप्रिय हस्तियां भी शामिल होंगी. इसके अलावा शाही जोड़े की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी प्रस्तावित है. वे अपने भारत दौरे के अंतिम चरण में नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे.

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शुरू किया गया अर्थशॉट प्राइज

अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत 2020 में ब्रिटेन के भावी राजा प्रिंस विलियम ने की थी. इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान खोजने वाले प्रयासों को बढ़ावा देना है. इस पुरस्कार के तहत हर साल पांच विजेताओं को चुना जाता है. प्रत्येक विजेता को अपने प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख पाउंड (करीब 13.2 लाख डॉलर) की राशि दी जाती है.

कैंसर के इलाज के बाद पहली बड़ी विदेश यात्रा पर केट मिडलटन

प्रिंसेस केट मिडलटन के लिए यह दौरा इसलिए भी अहम है, क्योंकि 2024 में कैंसर का पता चलने के बाद उन्होंने निवारक कीमोथेरेपी कराई थी. हालांकि, उनके कैंसर के प्रकार की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी. इलाज के दौरान उन्होंने अपने आधिकारिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक गतिविधियों में काफी कमी कर दी थी. अब वे कैंसर से उबर चुकी हैं और धीरे-धीरे सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं.

केट मिडलटन ने पहले भी कहा था कि कैंसर के निदान का उनके जीवन पर अब भी असर पड़ता है और वे हर दिन को उसके हिसाब से जीने की कोशिश कर रही हैं. 2024 के बाद उनकी पिछली महत्वपूर्ण विदेश यात्रा मई में हुई थी, जब वे बच्चों के शुरुआती विकास से जुड़े अपने काम के सिलसिले में दो दिनों के लिए अकेले इटली गई थीं. इस बार वे प्रिंस विलियम के साथ भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आई हैं.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 16 Nov 2026 01:40 PM (IST)
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