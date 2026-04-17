US Iran War: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की. यह बातचीत मीडिल ईस्ट के हालातों को लेकर हुई. साथ ही इस पूरी बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति का फोन आया. हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की. इस बात पर सहमत हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल करने की जरूरत है.

इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि दोनों देश इस क्षेत्र और उससे बाहर भी शांति- स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपना घनिष्ठ सहयोग जारी रखेंगे.

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वैश्विक राजनीति का केंद्र क्यों बना है जलमार्ग हॉर्मुज?

फिलहाल वैश्विक राजनीति का सबसे प्रमुख केंद्र बना हॉर्मुज जलमार्ग पर ईरान की तरफ से प्रतिबंध लगाने के बाद से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. इसने वैश्विक स्तर पर विकास की रफ्तार पर अनुमानित असर डाला है. ईरान के अलावा अमेरिका की तरफ से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने जैसा कदम उठाकर भी चिंता पैदा कर दी है.

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ऐसे में सवाल है कि भारत समेत अन्य देश पर इसका क्या असर पड़ेगा. भारत इस रास्ते पर अपने एनर्जी इंपोर्ट को लेकर निर्भर है. भारत का करीबन 85 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से आता है. इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी खाड़ी देशों से आयात किया जाने वाला तेल है. भारत दुनिया का वैसे भी तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है. हॉर्मुज में बनी विवादित स्थिति और मीडिल ईस्ट की जंग ने भारत के सप्लाई चैन को प्रभावित किया है.

भारत सस्ता तेल रूस से भी खरीदता है. लेकिन यहां भी एक पेच फंसा हुआ है. अमेरिका ने अस्थायी छूट जो दी थी, वह भी अब खत्म हो चुकी है. यह छूट रूस से तेल खरीदने को लेकर दी गई थी. अगर भारत रूस से ज्यादा मात्रा में तेल खरीदता है, तो उससे अमेरिका से रिश्तों पर भी असर पड़ेगा. फिलहाल अमेरिका और भारत में ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत जारी है.

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