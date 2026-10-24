प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे. जहां वे कई सारी बहुप्रतीक्षित योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. साथ ही वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे.

प्रधानमंत्री सबसे पहले दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे. जहां वे सुबह करीब 11 बजे वाराणसी में अरविंद लिमिटेड की नई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वे भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.इस कार्यक्रम की थीम “विंग्स ओवर गंगा” रखी गई है.

एयर फोर्स डे एरियल डिस्प्ले-2026 में करेंगे शिरकत

यहां वे दोपहर करीब 1 बजे नमो घाट पर एयर फोर्स डे एरियल डिस्प्ले-2026 देखेंगे. इस एरियल डिस्प्ले में तेजस, एलसीएच प्रचंड, सुखोई-30 एमकेआई और राफेल लड़ाकू विमान शामिल होंगे. परिवहन विमानों के साथ भारतीय नौसेना और थलसेना के विमान भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भी यहाँ प्रदर्शन करेंगी.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया डेटा सेंटर

वाराणसी से कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेंगे. जहां वे शाम करीब 4:45 बजे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का यह डेटा सेंटर 169 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हुआ साथ ही यह डेटा सेंटर 18.55 एकड़ क्षेत्र में फैला है. प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे.

अत्याधुनिक है डेटा सेंटर

इस डेटा सेंटर में चार अत्याधुनिक डेटा सेंटर सुविधाएं होंगी. यहां भुगतान और निपटान से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रणालियों सहित अन्य प्रमुख डिजिटल सेवाओं को होस्ट किया जाएगा. संस्थान में क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. शाम करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री इस दौरे से रवाना हो जाएंगे.

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