‘विदेशी धरती पर चुपके से मुलाकात’, PM मोदी बोले- विपक्ष रच रहा देश तोड़ने की साजिश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए उस पर देश को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने शनिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ‘विरोध पक्ष’ के बजाय ‘अवरोध पक्ष’ बन गया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश को एकजुट रहने की जरूरत है. वह सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के एकता नगर स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे.

पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि विपक्ष अब ‘अवरोध पक्ष’ बन गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की ओर परोक्ष रूप से इशारा करते हुए मोदी ने सवाल किया कि विदेशों में गुपचुप तरीके से कौन किससे मिल रहा है? भारत विरोधी ताकतें किसे अपना समर्थन दे रही हैं? कौन भारत के दुश्मनों की भाषा बोल रहा है?

विपक्ष पर साजिश का आरोप

उन्होंने कहा कि देश को ऐसी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने की जरूरत है. साथ ही, आरोप लगाया कि विपक्ष देश के लोगों को बांटना चाहता है. उन्होंने कहा, ‘‘सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जा रहा है. अफवाहें फैलाई जा रही हैं और भारत की छवि धूमिल की जा रही है.’’

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘मैंने पिछले साल कहा था कि जब तक देश नक्सलवाद और माओवाद से मुक्त नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे. हमने अपना यह वादा पूरा किया है. हालांकि, हमने नक्सलियों का सफाया कर दिया है, लेकिन ‘दिमागी नक्सलियों’ का खतरा अब भी बहुत अधिक है.’’ उन्होंने कहा कि भारत के अगले बड़े कदमों में देश की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करना, घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलावों को रोकना तथा पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ना शामिल है.

नक्सलियों का किया खात्मा

मोदी ने कहा, ‘‘ ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ और ‘विकसित भारत’ हमारे दो लक्ष्य हैं.’’ उन्होंने कहा कि देश सरदार वल्लभभाई पटेल के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के एकता नगर स्थित परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की एकता, अखंडता तथा विकास में उनके योगदान को याद किया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद 550 से अधिक रियासतों को एकजुट कर अपने लौह संकल्प से देश को एकता के सूत्र में बांधा था. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम कुछ अलग है. अब तक राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम सुबह आयोजित होता था, लेकिन इस बार सभी लोग शाम को एकत्र हुए हैं. सुबह देश के लाखों नागरिकों ने एकजुटता के संकल्प के साथ 'रन फॉर यूनिटी' में हिस्सा लिया. इसमें देशवासियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

उन्होंने कहा कि दुनिया के इस महान देश का नागरिक होने पर उन्हें गर्व है और सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रति उनके मन में कृतज्ञता का भाव है. गणतंत्र हमें जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है, जबकि एकता हमें राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की शक्ति देती है. इसलिए भारत में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और एकता दिवस तीनों राष्ट्रीय पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दीं और सरदार वल्लभभाई पटेल के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन किया. गरीबी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'गरीबी हटाओ' का नारा देने वाले लोग खुद अमीर होते चले गए. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में स्थिति बदलनी शुरू हुई है. उन्होंने विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि 2024 से पहले के 10 से 12 वर्षों के दौरान 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को मात दी है. उन्होंने कहा कि पहले देश में हर 100 में से 27 से अधिक लोग यानी एक चौथाई से ज्यादा आबादी अत्यधिक गरीबी की चपेट में थी. आज यह संख्या लगातार घटकर तीन प्रतिशत से भी नीचे आ गई है.

एकता देश की बड़ी ताकत

वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं. बड़े और शक्तिशाली देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही हैं. संसाधनों का संकट लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक आपूर्ति शृंखला बिखरी हुई है. ऐसे समय में भारत की एकता और देशवासियों का आपसी भाईचारा हमारी सबसे बड़ी ताकत है. यही एकता हमें तमाम चुनौतियों और संकटों से बाहर निकालेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के महीनों में दुनिया ने ऊर्जा संकट का सामना किया है. कई देशों में डीजल और पेट्रोल की खरीद पर भी सीमाएं लगानी पड़ीं. भारत को लेकर भी आशंका जताई जा रही थी कि इतनी बड़ी आबादी और घरेलू पेट्रोलियम उत्पादन की सीमित क्षमता के कारण यहां सबसे बड़ा संकट पैदा हो सकता है. उन्होंने कहा कि इन आशंकाओं के बीच भारत विरोधी ताकतें भी सक्रिय हो गई थीं, लेकिन यह भारत की क्षमता का प्रमाण है कि देश ने वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रभाव को अपने नागरिकों पर नहीं पड़ने दिया. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि एकजुटता और सामूहिक संकल्प के बल पर भारत हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है.