अमेरिका-EU समेत 38 देशों के साथ ट्रेड डील, बजट से डिफेंस तक... PM मोदी के इंटरव्यू की बड़ी बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने देश से जुड़े कई मुद्दों पर बात की. साथ ही उन्होंने केंद्रीय बजट, डिफेंस बजट और ट्रेड डील समेत FTA जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026, ईयू और अमेरिका से हुई ट्रेड डील के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है. पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड डील, बजट और डिफेंस समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी बात देश के सामने रखी है.
केंद्रीय बजट पर क्या बोले पीएम मोदी?
पीएम मोदी ने यूनियन बजट पर बात करते हुए कहा है कि इस साल का बजट भारत को विकसित देश बनने की चाहत को दिखाता है. बजट मजबूरी में पैदा हुआ, अभी नहीं तो कभी नहीं (Now or Never) वाला पल नहीं है. बल्कि तैयारी और प्रेरणा से पैदा हुआ हम तैयार हैं (We are ready) वाला पल है.
ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी?
पीएम मोदी ने ईयू और अमेरिका से हुई ट्रेड डील पर भी अपनी बात रखी. पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक पूर्वानुमान ने भारत में इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस लाए हैं. मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और MSMEs ने भारत को दमदार तरीके से ट्रेड डील पर बातचीत करने में काफी मदद की है.
डिफेंस बजट पर क्या बोले पीएम मोदी?
इसके अलावा उन्होंने डिफेंस बजट पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सरकार देश की डिफेंस फोर्स को समर्थन करने और उन्हें मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा, करेगी. सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह डिफेंस सेक्टर को आज की हकीकत के हिसाब से मॉर्डन बनाए.
FTAs पर क्या बोले पीएम मोदी?
पीएम मोदी ने 38 देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि हमारे FTAs टेक्सटाइल, चमड़ा, केमिकल्स, हस्तशिल्प, जेम्स और अन्य क्षेत्र में MSMEs के लिए बाजार को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं.
यूपीए सरकार आर्थिक प्रबंधन पर क्या कहा?
इसके अलावा पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यूपीए के समय आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं था. इस वजह से भारत भरोसे की स्थिति में बातचीत नहीं कर पाया. यूपीए राज में बातचीत शुरू होती थी. लेकिन आगे नहीं बढ़ती थी. लंबी बातचीत के बाद भी कभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला.
