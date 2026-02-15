हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमेरिका-EU समेत 38 देशों के साथ ट्रेड डील, बजट से डिफेंस तक... PM मोदी के इंटरव्यू की बड़ी बातें

अमेरिका-EU समेत 38 देशों के साथ ट्रेड डील, बजट से डिफेंस तक... PM मोदी के इंटरव्यू की बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने देश से जुड़े कई मुद्दों पर बात की. साथ ही उन्होंने केंद्रीय बजट, डिफेंस बजट और ट्रेड डील समेत FTA जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 15 Feb 2026 07:07 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026, ईयू और अमेरिका से हुई ट्रेड डील के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है. पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड डील, बजट और डिफेंस समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी बात देश के सामने रखी है. 

केंद्रीय बजट पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने यूनियन बजट पर बात करते हुए कहा है कि इस साल का बजट भारत को विकसित देश बनने की चाहत को दिखाता है. बजट मजबूरी में पैदा हुआ, अभी नहीं तो कभी नहीं (Now or Never) वाला पल नहीं है. बल्कि तैयारी और प्रेरणा से पैदा हुआ हम तैयार हैं (We are ready) वाला पल है. 

ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने ईयू और अमेरिका से हुई ट्रेड डील पर भी अपनी बात रखी. पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक पूर्वानुमान ने भारत में इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस लाए हैं. मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और MSMEs ने भारत को दमदार तरीके से ट्रेड डील पर बातचीत करने में काफी मदद की है. 

डिफेंस बजट पर क्या बोले पीएम मोदी?

इसके अलावा उन्होंने डिफेंस बजट पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सरकार देश की डिफेंस फोर्स को समर्थन करने और उन्हें मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा, करेगी. सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह डिफेंस सेक्टर को आज की हकीकत के हिसाब से मॉर्डन बनाए. 

FTAs पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने 38 देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि हमारे FTAs टेक्सटाइल, चमड़ा, केमिकल्स, हस्तशिल्प, जेम्स और अन्य क्षेत्र में MSMEs के लिए बाजार को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं. 

यूपीए सरकार आर्थिक प्रबंधन पर क्या कहा?

इसके अलावा पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यूपीए के समय आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं था. इस वजह से भारत भरोसे की स्थिति में बातचीत नहीं कर पाया. यूपीए राज में बातचीत शुरू होती थी. लेकिन आगे नहीं बढ़ती थी. लंबी बातचीत के बाद भी कभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. 

Published at : 15 Feb 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Union Budget Narendra Modi Interview Trade Deal PM Modi Union  Budget BREAKING NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
मध्य प्रदेश
कुछ देर हवा में असंतुलित रहा CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, अटकी रहीं सांसें! दिल दहला देगा Video
कुछ देर हवा में असंतुलित रहा CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, अटकी रहीं सांसें! दिल दहला देगा Video
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
विश्व
'अब अमेरिका बताए कि उसे ये डील करनी है या नहीं', ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया ये ऑफर
'अब अमेरिका बताए कि उसे ये डील करनी है या नहीं', ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया ये ऑफर
Advertisement

वीडियोज

India vs Pakistan Match: फ्रंटफुट पर हिंदुस्तान..बैकफुट पर पाकिस्तान | Shoaib Akhtar | Mohammad Kaif
India Vs Pakistan Match: मुकाबले की घड़ी आई...टीम इंडिया का जोश हाई | t20 World Cup
Sadhguru के आश्रम में महाशिवरात्रि कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले की झलक | Isha Foundation
Bollywood News: रिलीज के साथ ही ‘O Romeo’ विवादों में, मेकर्स पहुंचे कोर्ट
Jagadhatri: 😒Rekha ने बनाया Jagdhatri की बेइज्जती का प्लान, पिता भी हुए शामिल #sbs (15.02.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
मध्य प्रदेश
कुछ देर हवा में असंतुलित रहा CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, अटकी रहीं सांसें! दिल दहला देगा Video
कुछ देर हवा में असंतुलित रहा CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, अटकी रहीं सांसें! दिल दहला देगा Video
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
विश्व
'अब अमेरिका बताए कि उसे ये डील करनी है या नहीं', ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया ये ऑफर
'अब अमेरिका बताए कि उसे ये डील करनी है या नहीं', ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया ये ऑफर
बॉलीवुड
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
विश्व
PM मोदी नहीं, तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत की ओर से शामिल होगा ये नेता, सामने आया नाम
PM मोदी नहीं, तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत की ओर से शामिल होगा ये नेता, सामने आया नाम
ट्रेंडिंग
Video: खुशियों के काफिले में चीख-पुकार! बारात में जा रही दूल्हे की कार खेत में पलटी, वीडियो वायरल
खुशियों के काफिले में चीख-पुकार! बारात में जा रही दूल्हे की कार खेत में पलटी, वीडियो वायरल
शिक्षा
UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नियम सख्त, कॉपी में रुपये रखे तो छात्र-शिक्षक दोनों पर होगा एक्शन
यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नियम सख्त, कॉपी में रुपये रखे तो छात्र-शिक्षक दोनों पर होगा एक्शन
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget