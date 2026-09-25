पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए PM मोदी, भजन क्लबिंग में झूमे- Video

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंघ नेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय पार्क में भजन क्लबिंग में शामिल हुए. इस दौरान उनके हाथ में ढपली भी नजर आई. वह आम जन की तरह के लोगों के बीच में बैठे थे. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया.

पीएम मोदी भजन क्लबिंग के दौरान पूरी तरह से भक्ति में सरोबार नजर आए. वह आंख बंद कर मगन होकर भजन सुनते रहे. इस दौरान कई तरह के धार्मिक भजन मंच से गाए गए. इसके अलावा मंच से भगवान राम के नाम का जयकारा भी लगाया गया. मंच पर GenZ Love Modi के स्लोगन भी नजर आए.

मंच से जब भगवान कृष्ण का भजन गाया जा रहा था, तब पीएम मोदी गायकों के निर्देशों पर हाथ उठाकर गालियां भी बजाते रहे.

दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती पर समारोह

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर आयोजित भजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान भजनों की प्रस्तुति के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi attends Bhajan Clubbing in Delhi pic.twitter.com/RgtOxc0qRY — IANS (@ians_india) September 25, 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और उनके योगदान को स्मरण किया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और भक्ति एवं श्रद्धा का माहौल देखने को मिला.

कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचारों और राष्ट्रसेवा में उनके योगदान को भी याद किया गया. इस मौके पर वहां मौजूद सभी लोग भजन पर झूमते नजर आए. यह समारोह एक दम रॉक बैंड स्टाइल में आयोजित किया गया. इस दौरान लाइटिंग के जरिए भी दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को दर्शाया गया.