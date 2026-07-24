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मोदी सरकार के इस मंत्री का प्रधानमंत्री की सलाह पर इस्तीफा, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने किया स्वीकार
Ravneet Singh Bittu Resign: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट से रेल राज्य मंत्री का पद संभालने वाले रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार (24 जुलाई) को अपना इस्तीफा दे दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट से रेल राज्य मंत्री का पद संभालने वाले रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को अपना इस्तीफा दे दिया है. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर रवनीत सिंह बिट्टू के केंद्रीय मंत्रिपरिषद से दिए इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.
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