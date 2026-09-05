Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडॉ. दिनेश शर्मा बने अंडमान-निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रपति का फैसला

डॉ. दिनेश शर्मा बने अंडमान-निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रपति का फैसला

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Sep 2026 12:03 AM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है. राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह नियुक्ति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.

राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 'भारत के राष्ट्रपति डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उप राज्यपाल नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं. यह नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी.' 

यूपी के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं दिनेश शर्मा

62 साल के दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं. उनका राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला था. वे राज्यसभा के उप-सभापति भी हैं. 

लगातार दो बार लखनऊ के महापौर रहे हैं शर्मा

दिनेश शर्मा दो बार लगातार लखनऊ के महापौर रहे हैं. इसके अलावा वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर रहे हैं.  शर्मा साल 2006 और 2018 तक लगातार दो बार लखनऊ के महापौर रहे हैं. इसके अलावा वह यूपी मेयर काउंसिल के 2007 से मार्च 2018 तक अध्यक्ष भी रहे. 

डॉ. शर्मा भाजपा संगठन में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत कई पदों पर रह चुके हैं. गुजरात के प्रभारी के अलावा हरियाणा में मुख्यमंत्री और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए पर्यवेक्षक भी रहे हैं. इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद भी संभाल चुके हैं.

बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं 
इसके अलावा शर्मा 2017 से 2022 तक डिप्टी सीएम के तौर पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी भी देख चुके हैं. दिनेश शर्मा 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे. इसके बाद राज्यसभा से सांसद बनाया. 

दिनेश शर्मा का जन्म 12 जनवरी 1964 को हुआ था. मेयर बनने से पहले वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद पर भी तैनात थे. उनके राजनीतिक टैलेंट को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी ने पहचाना. उन्होंने अपनी शुरुआती राजनीति आरएसएस और ABVP से की. उनको यूपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काफी पहचान मिली थी. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
National News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
इंडिया
'आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान...', पूर्व CDS अनिल चौहान की चेतावनी
'आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान...', पूर्व CDS अनिल चौहान की चेतावनी
इंडिया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
इंडिया
'जैसे ही होम्योपैथिक गोली दी, दिमागी नक्सल...', PM मोदी का बड़ा हमला
'जैसे ही होम्योपैथिक गोली दी, दिमागी नक्सल बाहर आ गए', PM मोदी का हमला
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के पूर्व डिप्टी CM को उपराज्यपाल की कमान, जानें दिनेश शर्मा का सियासी सफर!
UP के पूर्व डिप्टी CM को उपराज्यपाल की कमान, जानें दिनेश शर्मा का सियासी सफर!
क्रिकेट
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
बॉलीवुड
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
विश्व
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
इंडिया
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
टेक्नोलॉजी
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
एग्रीकल्चर
मखाने की खेती पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार? जान लें फायदे की बात
मखाने की खेती पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार? जान लें फायदे की बात
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget