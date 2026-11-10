पूर्वोत्तर में बड़ी तैयारी, त्रिशक्ति कॉर्प्स के आगे के इलाकों का आर्मी चीफ ने किया दौरा

थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने ऑपरेशनल तैयारी और फॉर्मेशन की क्षमता बढ़ाने की पहल का रिव्यू किया है. उन्होंने त्रिशक्ति कॉर्प्स के आगे के इलाकों का दौरा किया है. इसकी जानकारी सेना ने सोशल मीडिया पर साझा की है.

इस दौरे के दौरान COAS को उन सभी प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई, जो यह कोर अपनी परिचालन प्रभावशीलता और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर रही है. भारतीय सेना के आधिकारिक X अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा गया, सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने त्रिशक्ति कॉर्प्स के आगे के इलाकों का दौरा किया और ऑपरेशनल तैयारी और फॉर्मेशन की क्षमता बढ़ाने की पहल की समीक्षा की. जिसमें 'जय से विजय' के विजन के मुताबिक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाने पर फोकस किया गया.

7 नवंबर को सेना अध्यक्ष ने कृपाण डिवीजन का किया था दौरा

सेना ने आगे बताया, सभी रैंक के लोगों की उनके प्रोफेशनलिज्म और समर्पण की तारीफ करते हुए COS ने उनसे सतर्क, फुर्तीले, मिशन पर फोकस रहने और ऑपरेशनल तैयारी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखते हुए बेहतरीन काम करने की कोशिश करते रहने की अपील की. इससे पहले 7 नवंबर को सेना अध्यक्ष ने कृपाण डिवीजन त्रिशक्ति कॉर्प्स का दौरा किया था. जहां उन्होंने मौजूदा सुरक्षा माहौल, ऑपरेशनल तैयारी और लड़ाई को असरदार बनाने की कोशिशों का रिव्यू किया था.

इस ब्रीफिंग में 'विजय' विजन को पूरा करने की दिशा में कोर की कोशिशों पर जोर दिया गया था, जिसमें भविष्य के लिए तैयार फोर्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाने, फुर्ती और एक साथ मिलकर लड़ने पर जोर दिया गया था.

सेना ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा, COS ने आपदाओं के दौरान तेजी से और असरदार जवाब देने के लिए पहले से मौजूद HADR प्लानिंग, जॉइंट एक्सरसाइज और मिलिट्री-सिविल तालमेल के महत्व पर जोर दिया. सैनिकों से बातचीत करते हुए उन्होंने उनके प्रोफेशनलिज्म, लगन और ड्यूटी के प्रति समर्पण की तारीफ की और सभी रैंक के सैनिकों और उनके परिवारों को दीपावली की बधाई दी.

त्रिशक्ति कोर क्या है?

XXXIII कोर, जिसे 'त्रिशक्ति कोर' भी कहा जाता है, भारतीय सेना की एक कोर है. इसकी विरासत का कुछ हिस्सा ब्रिटिश भारतीय XXXIII कोर से जुड़ा है, जिसका गठन 1942 में हुआ था, लेकिन 1945 में इसे भंग कर दिया गया था. बाद में, 1960 में शिलांग में इसे फिर से गठित किया गया.

इस कोर का मुख्यालय उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित सुकना में है. इसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक 'थ्री-स्टार' अधिकारी के पास होती है, जिन्हें 'जनरल ऑफिसर कमांडिंग' (GOC) कहा जाता है. उनके चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल रैंक के एक 'टू-स्टार' अधिकारी होते हैं. XXXIII कोर में सैनिकों की कुल संख्या लगभग 45,000 से 60,000 के बीच मानी जाती है.