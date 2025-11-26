हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअरुणाचल प्रदेश को क्यों अपना हिस्सा बताता है चीन, जानें क्या है ये पूरा सीमा विवाद?

अरुणाचल प्रदेश को क्यों अपना हिस्सा बताता है चीन, जानें क्या है ये पूरा सीमा विवाद?

चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर अपना दावा करता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानचित्र में पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता.

By : योगेंद्र कुमार | Updated at : 26 Nov 2025 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की प्रेमा वांगियोम थोंगडोक के एक खत से एक बार फिर भारत और चीन का सीमा विवाद चर्चाओं में आ गया है. प्रेमा ने विदेश मंत्रालय को खत लिखकर अपना दर्द बयां किया है कि कैसे लंदन से जापान जाते वक्त ट्रांजिट के समय शंघाई में उनको रोका गया. उनके इंडियन पासपोर्ट को अवैध बताकर उन्हें परेशान किया गया. प्रेमा के पासपोर्ट पर उनका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा है. चीनी अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उनका पासपोर्ट इनवैलिड है. इतना ही नहीं उन्हें ये सलाह भी दी कि वह चीनी नागरिक हैं और उन्हें चीनी पासपोर्ट बनवाना चाहिए.

चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर प्रेमा के वीजा और पासपोर्ट को अमान्य करार दिया. प्रेमा का कहना है कि पहले भी वह कई बार शंघाई में ट्रांजिट के लिए रुकीं, लेकिन कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ. प्रेमा 14 सालों से ब्रिटेन में रह रही हैं जबकि उनका परिवार अब भी अरुणाचल प्रदेश में रहता है.

इस पूरे वाकिए पर चीन का ये कहना है कि जांगनान चीन का इलाका है और उसने अवैध रूप से भारत के बसाए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है. अक्साई चिन, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है. तिब्बत और अक्साई चिन पर चीन का कब्जा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश पर भी वह अपना दावा करता है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के तौर पर मान्यता प्राप्त है.

भारत और चीन के बीच 3,500 किलोमीटर (2,174 मील) लंबी सीमा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) कहते हैं. सीमा पर मौजूद कुछ इलाकों को लेकर विवाद है, जिसकी वजह से कई बार दोनों देशों के बीच तनाव भी देखा गया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के तौर पर मान्यता प्राप्त है, अंतरराष्ट्रीय मानचित्रों में इसे भारत के हिस्से के तौर पर दर्शाया गया है, लेकिन चीन ऐसा मानने को तैयार नहीं है. चीन इसे दक्षिणी तिब्बत बताता है और वो कहता है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है.

विवाद क्या है?
चीन अरुणाचल प्रदेश की 90 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, जिसे भारत ने हमेशा खारिज किया है. भारत का कहना है कि चीन ने पश्चिम में अक्साई चिन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है.  साल 1950 के दशक के आखिर में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अक्साई चिन के करीब 38 हजार वर्ग किलोमीटर इलाके को पर भी कब्जा कर लिया था. ये इलाके लद्दाख से जुड़े हैं. उसने यहां नेशनल हाइवे 219 भी बनाया है, जो उसके पूर्वी प्रांत शिंजियांग से जुड़ा है, लेकिन भारत इसे अवैध कब्जा मानता है. 

अरुणाचल प्रदेश का इतिहास क्या है?
अरुणाचल प्रदेश बौद्धों के लिए काफी पवित्र स्थान है. यहां तिब्बत, बर्मा और भूटानी संस्कृति का भी काफी प्रभाव है. अरुणाचल प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र में भारत के हिस्स के तौर पर दर्शाया गया है, लेकिन ये बात चीन मानने को तैयार नहीं है. यहां के तवांग इलाके पर वह अपना दावा करता है. इस इलाके में विशाल बौद्ध मंदिर है. 

प्राचीन काल में भारत और तिब्बत के शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की थी. 1912 तक ऐसा ही था लेकिन जब ब्रिटिश शासकों को तवांग में बौद्ध मंदिर मिला को सीमा का आकलन शुरू किया गया. 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और भारत की ब्रिटिश सरकार की बैठक हुई और सीमा निर्धारित की गई.

1914 में तिब्बत स्वतंत्र मुल्क था, लेकिन तब यह काफी कमजोर था, जिसके बाद ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और तिब्बती भी इस पर सहमत थे. 1935 के बाद यह इलाका भारत के मानचित्र में आ गया. हालांकि, चीन इस पर काफी नाराज हुआ और उसने ऐसा मानने से भी इनकार कर दिया.

1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और अब उसकी नजर अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर थी. कुछ साल बाद 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, जिसमें चीन जीत जाता है लेकिन भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में होने की वजह से उसे तवांग से पीछे हटना पड़ता है. इसके बाद इस पूरे इलाके पर भारत का नियंत्रण मजबूत हो गया, लेकिन चीन अब भी इस पर अपना दावा करता है. समय-समय पर देखा गया है कि दोनों मुल्कों में इसे लेकर तनाव की स्थिति बनी रहती है.

About the author योगेंद्र कुमार

योगेंद्र कुमार बीते 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं और राष्‍ट्रीय-अंतरराष्‍ट्रीय विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि रखते हैं. खबरों की दुनिया के अलावा क्रिकेट और फिल्‍मों में खास दिलचस्‍पी है.
Published at : 26 Nov 2025 08:37 PM (IST)
LAC ARUNACHAL PRADESH CHINA
