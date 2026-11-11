'उपन्यास से भी ज्यादा रोमांचक', सोनिया गांधी की किताब पर बोले प्रशांत भूषण
प्रशांत भूषण ने सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोनिया के राजनीतिक और निजी जीवन के सफर को किसी उपन्यास से ज्यादा रोमांचक बताया.
सिनियर वकील प्रशांत भूषण ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैंने सोनिया गांधी के निजी संस्मरण को अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि यह किताब इतनी दिलचस्प होगी कि इसे पढ़ते हुए आप इसे नीचे नहीं रख पाएंगे. यह किसी भी उपन्यास से कहीं ज़्यादा रोमांचक होगी.
प्रशांत भूषण ने लिखा कि सोनिया गांधी का जीवन काफी असाधारण रहा है. एक इतालवी महिला का भारतीय प्रधानमंत्री के बेटे से विवाह होना. फिर इमरजेंसी का दौर देखना और श्रीमती इंदिरा गांधी का सत्ता से बाहर होना. उनका जेल जाना और फिर एक शानदार राजनीतिक वापसी करना. इसके बाद उनकी हत्या और उनका अपनी ही बाहों में दम तोड़ना.
Though I haven’t yet read Sonia Gandhi’s personal memoir “Belonging”, yet; I can imagine that it must be unputdownable & a more gripping story that any novel can be. What an absolutely remarkable life! An Italian marrying the son of an Indian PM. Then seeing the emergency and Mrs Gandhi going out of power. Then seeing her going to jail and her remarkable political comeback. Then seeing her assassination & her dying in her arms! Then seeing her husband become the PM in the biggest political landslide ever. Then watching him lose the election & then being brutally assassinated. Then as she watched the Congress party disintegrate, she reluctantly took the reins of the party & led to its revival & return to power. She abdicated her natural claim to be the PM in favour of Manmohan Singh. Yet she shepherded 5 remarkable pro people laws (The RTI Act; NREGA; The food security Act; the Forest Rights Act; The new land Acquisition Act), through her National Advisory Council. Then finally watched the Congress party humiliated & the rise to power of Modi/Shah who brought in their own brand of communal fascism. All through this, she was subjected to the worst kind of abuse & name calling. There is little doubt that this personal memoir will cause a political earthquake in India!— Prashant Bhushan (@pbhushan1) November 11, 2026
सोनिया गांधी कैसे राजनीति में आई?
सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी के बारे में भूषण ने कहा कि उनके पति ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हासिल करते हुए प्रधानमंत्री बने. फिर वे चुनाव हार गए और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. इसके बाद, जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बिखरते देखा तो इच्छा न होने के बावजूद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली और उसे फिर से खड़ा करके सत्ता में वापस लाईं. उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के अपने स्वाभाविक दावे को छोड़ दिया और मनमोहन सिंह को यह पद सौंप दिया. फिर भी उन्होंने अपनी 'नेशनल एडवाइजरी काउंसिल' के जरिए जनहित से जुड़े 5 महत्वपूर्ण कानून (RTI एक्ट, NREGA, खाद्य सुरक्षा कानून, वन अधिकार कानून और नया भूमि अधिग्रहण कानून) लागू करवाए.
भारत के राजनीति में भूचाल ला देगा
आखिर में सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी को अपमानजनक हार का सामना करते देखा और मोदी/शाह के उदय को देखा, जो अपने साथ एक अलग तरह का सांप्रदायिक फासीवाद लेकर आए. इस पूरे सफर के दौरान, उन्हें सबसे भद्दी गालियों और अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा. इसमें कोई शक नहीं कि यह निजी संस्मरण भारत में एक राजनीतिक भूचाल ला देगा.