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'उपन्यास से भी ज्यादा रोमांचक', सोनिया गांधी की किताब पर बोले प्रशांत भूषण

प्रशांत भूषण ने सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोनिया के राजनीतिक और निजी जीवन के सफर को किसी उपन्यास से ज्यादा रोमांचक बताया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 11 Nov 2026 01:52 PM (IST)
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सिनियर वकील प्रशांत भूषण ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैंने सोनिया गांधी के निजी संस्मरण को अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि यह किताब इतनी दिलचस्प होगी कि इसे पढ़ते हुए आप इसे नीचे नहीं रख पाएंगे. यह किसी भी उपन्यास से कहीं ज़्यादा रोमांचक होगी.

प्रशांत भूषण ने लिखा कि सोनिया गांधी का जीवन काफी असाधारण रहा है. एक इतालवी महिला का भारतीय प्रधानमंत्री के बेटे से विवाह होना. फिर इमरजेंसी का दौर देखना और श्रीमती इंदिरा गांधी का सत्ता से बाहर होना. उनका जेल जाना और फिर एक शानदार राजनीतिक वापसी करना. इसके बाद उनकी हत्या और उनका अपनी ही बाहों में दम तोड़ना.

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सोनिया गांधी कैसे राजनीति में आई?

सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी के बारे में भूषण ने कहा कि उनके पति ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हासिल करते हुए  प्रधानमंत्री बने. फिर वे चुनाव हार गए और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. इसके बाद, जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बिखरते देखा तो इच्छा न होने के बावजूद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली और उसे फिर से खड़ा करके सत्ता में वापस लाईं. उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के अपने स्वाभाविक दावे को छोड़ दिया और मनमोहन सिंह को यह पद सौंप दिया. फिर भी उन्होंने अपनी 'नेशनल एडवाइजरी काउंसिल' के जरिए जनहित से जुड़े 5 महत्वपूर्ण कानून (RTI एक्ट, NREGA, खाद्य सुरक्षा कानून, वन अधिकार कानून और नया भूमि अधिग्रहण कानून) लागू करवाए. 

भारत के राजनीति में भूचाल ला देगा

आखिर में सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी को अपमानजनक हार का सामना करते देखा और मोदी/शाह के उदय को देखा, जो अपने साथ एक अलग तरह का सांप्रदायिक फासीवाद लेकर आए. इस पूरे सफर के दौरान, उन्हें सबसे भद्दी गालियों और अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा. इसमें कोई शक नहीं कि यह निजी संस्मरण भारत में एक राजनीतिक भूचाल ला देगा.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 11 Nov 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Prashant Bhushan SONIA GANDHI Belonging A Journey Of Love Belonging: A Journey Of Love
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