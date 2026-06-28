पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान में अपने दम पर सरकार बनाने का जोश दिखाई नहीं देता है. इसके साथ ही, शर्मिष्ठा ने राहुल गांधी को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी. IANS से बातचीत में 2029 के चुनावों को लेकर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा, "मैं राजनीतिक अटकलें बिल्कुल नहीं लगाना चाहूंगी. 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती. राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' की थी और उसका एक अच्छा परिणाम आया. दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी कुछ कार्यक्रम करते हैं, मगर उसके बाद वह फिर गायब हो जाते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "राजनीति 24 घंटा और 365 दिनों का काम है. आप आएं और दो दिन बाद फिर कहीं चले जाएं. कुछ रैलियां करें और लोगों से मिलें, फिर गायब हो जाएं. इस तरह से राजनीति नहीं होती है. आम चुनावों के अलावा भी राज्यों के चुनाव होते हैं. आप सिर्फ गठबंधन करके जीत नहीं सकते हैं."

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प्रणब मुखर्जी की बेटी ने क्या कहा?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है. मैंने भी कांग्रेस में कुछ दिन काम किया है. मुझे लगता है कि कांग्रेस की सोच यही है कि गठबंधन करके सरकार बनाएं, लेकिन कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए और अपने बलबूते सरकार बनानी चाहिए. हालांकि, कांग्रेस आलाकमान में यह जोश दिखाई नहीं देता है. शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा, "सिर्फ आप दूसरों की बदौलत जीतेंगे, यह मानसिकता मुझे ठीक नहीं लगती है. कांग्रेस को अपने दम पर मैदान में आना चाहिए और संगठन की अपनी रणनीति होनी चाहिए. दूसरे कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाली रणनीति सही नहीं है."

प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की तुलना

प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की तुलना पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा, "मैं राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच कोई तुलना नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वह तुलना कहीं न कहीं गलत होगी. 2014 से राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा हैं. उनके नेतृत्व में कुछ राज्यों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है,इसलिए तुलना करना सही नहीं है." शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता जनादेश से ही पता चलती है. राहुल गांधी वह जनादेश अपने और कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं ला पा रहे हैं. यह उनकी एक बड़ी असफलता है.

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