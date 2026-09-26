प्रदीप भण्डारी का गांधी-वाड्रा परिवार पर हमला, कहा-केवल सत्ता सुख के लिए....

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि गांधी परिवार भारतीय लोकतंत्र का संरक्षक नहीं, बल्कि उसके लिए खतरा है. भाजपा की ओर से मोर्चा खोलते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी आरोप लगाया कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य ‘गांधी-वाड्रा परिवार’ को फिर से केंद्र में सत्ता में लाना है.

कांग्रेस के लिए परिवरवाद ही सब कुछ

प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया मंच ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कांग्रेस के लिए परिवारवाद पहले है; परिवारवाद ही सब कुछ है.’’ भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि भारत पहले ही ‘गांधी-वाड्रा परिवार के शासन’ के परिणाम भुगत चुका है. उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस ने आपातकाल लगाया गया, 1984 के सिख-विरोधी दंगे हुए, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक सैन्य जवाब देने में भारत विफल रहा. भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का अवसर गंवा बैठा. भारत को कुख्यात ‘फ्रैजाइल फाइव’ अर्थव्यवस्था में धकेला गया. करीब 60 प्रतिशत भारतीय गरीबी से जूझ रहे थे.’’

कांग्रेस की लड़ाई गांधी-वाड्रा परिवार को सत्ता में लाना

भंडारी ने कहा, ‘‘गांधी-वाड्रा परिवार भारतीय लोकतंत्र का संरक्षक नहीं है. यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है.’’ उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि उसकी लड़ाई ‘पूरी तरह’ गांधी परिवार को सत्ता में वापस लाने को लेकर है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का कथित वीडियो

भाजपा नेता ने कहा, ‘‘सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ गई है.’’ उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी का एक कथित वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वह लोगों से ‘‘संघ परिवार को हराने के लिए गांधी परिवार के साथ खड़े होने’’ की अपील करते दिखाई दे रहे हैं.

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का ‘वोट चोरी’, निर्वाचन आयोग, संविधान या लोकतंत्र से कोई लेना-देना नहीं है और उसका एकमात्र उद्देश्य गांधी-वाड्रा परिवार को सत्ता में वापस लाना है.