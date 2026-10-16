संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDC) और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के नए आंकड़े सामने आए. इनमें एक तरफ तो यह बताया गया कि भारत में पिछले कुछ सालों में गरीबी की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी साफ हुआ कि देश की 23.8 करोड़ से ज्यादा आबादी आज भी बुनियादी सुविधाओं से दूर है. करीब 19 प्रतिशत आबादी पर गरीबी के दायरे में आने का खतरा बना हुआ है. इस एक्सप्लेनर में समझेंगे कि पूरा विरोधाभास क्या है...

सबसे आसान निचोड़ है कि गरीबी घटी है, लेकिन गरीबों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं...

गरीबी घटने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है?

इसके लिए तीन बड़े आंकड़े समझने जरूरी हैं:

वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा: अक्टूबर 2026 की 'पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ: इंडिया' रिपोर्ट के मुताबिक, 2011-12 में भारत की 57.7 प्रतिशत आबादी 4.20 डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा से नीचे थी. 2023-24 में यह घटकर 16.1 प्रतिशत रह गई. वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2026 में यह 14.2 प्रतिशत और 2028 तक 12.1 प्रतिशत तक गिर जाएगी. यानी करीब एक दशक में 41.6 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आई है.

अक्टूबर 2026 की 'पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ: इंडिया' रिपोर्ट के मुताबिक, 2011-12 में भारत की 57.7 प्रतिशत आबादी 4.20 डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा से नीचे थी. 2023-24 में यह घटकर 16.1 प्रतिशत रह गई. वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2026 में यह 14.2 प्रतिशत और 2028 तक 12.1 प्रतिशत तक गिर जाएगी. यानी करीब एक दशक में 41.6 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आई है. चरम गरीबी का आंकड़ा: वर्ल्ड बैंक की रिवाइज्ड इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के मुताबिक, 3 डॉलर प्रतिदिन के आधार पर भारत में चरम गरीबी 2022-23 में सिर्फ 5.3 प्रतिशत रह गई. यानी करीब 27 करोड़ लोग चरम गरीबी से बाहर निकले.

वर्ल्ड बैंक की रिवाइज्ड इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के मुताबिक, 3 डॉलर प्रतिदिन के आधार पर भारत में चरम गरीबी 2022-23 में सिर्फ 5.3 प्रतिशत रह गई. यानी करीब 27 करोड़ लोग चरम गरीबी से बाहर निकले. बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा: नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुआयामी गरीबी 2005-06 के 55.3 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत रह गई. इस दौरान करीब 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले.

यानी जब-जब सरकार की ओर से गरीबी घटने का दावा किया जाता है, तो यही तीन आंकड़े सामने रखे जाते हैं. यहां एक सवाल बहुत जरूरी है कि ये आंकड़े क्या वाकई गरीबों की जिंदगी की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं?

गरीबी रेखा खींचने का उलझा पेंच

राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों ने पूछा है कि क्या भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा मौजूदा कीमतों, उपभोग पैटर्न और आर्थिक हकीकत को दिखाती है. सरकार के जवाब ज्यादातर मामलों में टालमटोल भरे रहे हैं.

सरकार का तर्क है कि अब गरीबी मापने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक ही 'इकलौता तरीका' है. सवाल ये है कि क्या बहुआयामी गरीबी सूचकांक पेट भरने और सिर छिपाने की बुनियादी जरूरतों को पूरा माप पाता है?





'गरीबी घटी लेकिन मुश्किलें बढ़ीं' का असली मतलब क्या है?

इसके लिए तीन चीजें गहराई से समझनी होंगी...

1. कमाई और महंगाई का खेल

पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक, भारत का वर्कर-पॉपुलेशन रेश्यो 2017-18 के 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 58.2 प्रतिशत हो गया. यानी काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन कमाई नहीं बढ़ी.

वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों की महंगाई समायोजित दैनिक आय 2017-18 और 2023-24 दोनों सालों में 381 रुपए पर स्थिर रही. स्वरोजगार करने वालों की आय तो 246 रुपए से घटकर 242 रुपए हो गई. सिर्फ आकस्मिक श्रमिकों की आय 189 रुपए से बढ़कर 227 रुपए हुई.

एक तरफ देश की GDP बढ़ रही है और बाजार चमक रहे हैं. दूसरी तरफ जो व्यक्ति सात साल पहले 381 रुपए कमाता था, वो आज भी 381 रुपए ही कमा रहा है. इस बीच खाने-पीने, स्कूल फीस, दवाई और किराए महंगे हो चुके हैं.

RBI और IMF की रिपोर्ट्स के मुताबिक, खाद्य और ईंधन की कीमतें गरीब परिवारों की जेब पर सबसे ज्यादा भार डालती हैं, क्योंकि इनकी खपत की टोकरी में खाना और ईंधन 45-50 प्रतिशत तक होता है. जब महंगाई बढ़ती है, तो गरीब परिवार पहले खाना कम करता है, फिर दवाई, फिर बच्चों की पढ़ाई. इसका मतलब यह है कि गरीबी रेखा से ऊपर आना और जिंदगी में सुधार एक ही चीज नहीं हैं.

2. काम का ठिकाना नहीं

देश के करीब 90 प्रतिशत कामगार अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में हैं, जिनकी संख्या 40 से 50 करोड़ के बीच है. यानी इनमें से 10 में से 9 लोगों के पास नौकरी की कोई गारंटी नहीं, पेंशन नहीं, बीमा नहीं.

ई-श्रम पोर्टल के मुताबिक, 31 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत असंगठित श्रमिकों में से 94.11 प्रतिशत की मासिक आय 10,000 रुपए से भी कम है. यानी जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, वो भी 10,000 रुपए से कम में गुजर-बसर कर रहे हैं. इतनी कम आय में अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज और बचत नामुमकिन हैं.

इकनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक, देश के करीब 40 प्रतिशत गिग वर्कर्स की मासिक कमाई 15,000 रुपए से नीचे है. 2021 से 2025 के बीच गिग वर्कर्स की संख्या 55 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन बड़ी संख्या में उनकी आय गरीबी रेखा के आसपास ही बनी हुई है.

3. बुनियादी सुविधाओं की कमी

भारत में गरीबी में सबसे बड़ा योगदान जीवन स्तर से जुड़े अभावों का है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत दर्ज की गई. इसमें मुख्य रूप से पीने का साफ पानी, स्वच्छता, रसोई गैस, बिजली, पक्का मकान और बुनियादी संपत्तियों की कमी शामिल है.

यानी देश में 23.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शायद गरीबी रेखा के ऊपर हैं, लेकिन उनके पास पीने का साफ पानी नहीं, शौचालय नहीं, पक्का घर नहीं. ये लोग आंकड़ों में गरीब नहीं हैं, लेकिन जिंदगी में गरीब हैं.

गरीबी घटने के बावजूद मुश्किलें क्यों बढ़ीं?

सीधा जवाब है- कमजोर नींव.

सोचिए, एक व्यक्ति 3.20 डॉलर प्रतिदिन कमाता था. अब वो 4.30 डॉलर कमाने लगा. आंकड़ों में वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गया, लेकिन 4.30 डॉलर यानी करीब 370 रुपए में क्या होता है?

इतने में एक दिन का खाना, किराया, बिजली और पानी मिलाकर गुजारा करना मुश्किल है. ऐसे में अगर अगले महीने बच्चा बीमार पड़ जाए या काम मिलना बंद हो जाए या मौसम खराब हो जाए, तो वो वापस गरीबी में चला जाएगा.

यही 'कमजोर मध्यवर्ग' की कहानी है. द हिंदू की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अपने लोगों को आय-आधारित गरीबी से बाहर निकाल रहा है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने और बेहतर आर्थिक अवसर नहीं दे पा रहा.

गरीबी घटने का दावा किया जा रहा है, लेकिन देश में अब भी 35 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, 19 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं और 57 प्रतिशत प्रजनन आयु की महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है.

देश में बिजली पहुंची, सड़कें बनीं और शौचालय बने. सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2016 के 22 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गई. 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले. यह कम बड़ी बात नहीं है. लेकिन असली चुनौती यही है.