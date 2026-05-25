पुर्तगाल के कॉन्टेंट क्रिएटर और मौसम एक्सपर्ट ब्रूनो ब्रेजेन्स्की ने भारत में पड़ने वाले तापमान की स्थिति को लेकर दुनिया भर में चेताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पूछा है कि अगले कुछ दिनों में भारत जाने के लिए कौन तैयार है? ब्रूनों ने कहा है कि देश में अगले कुछ दिन बड़े हिस्से में तापमान 50 डिग्री से ज्यादा महसूस होगा. साथ ही कुछ जगह पर तो यह 55 डिग्री तक पहुंच जाएगा.

उन्होंने कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इलाके में तापमान 55 डिग्री महसूस होगा. उन्होंने कहा कि 35 डिग्री तक तापमान पहुंचने का मतलब हवा में नमी पूरी तरह से भर जाती है. हवा का तापमान भी 35 डिग्री से ज्यादा होता है. यह एक जानलेवा कंडिशन है. यहां इंसान 2 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता है. बुजुर्ग और छोटे बच्चे तो गर्मी की वजह से 30 मिनट के अंदर बेहोश होकर गिर जाते हैं.

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भारत एक बड़ी तबाही पर खड़ा है: ब्रूनो

ब्रूनों ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो एक बड़ी तबाही के कगार पर खड़ा है. हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के बारे में बात कर रहे हैं, जहां 1.5 अरब लोग रहते हैं. उन्होंने कहा कि 2050 तक दुनिया का औसत तापमान 3 डिग्री बढ़ जाने का अनुमान है. इसके अलावा ब्रूनों ने ने अंदेशा लगाया कि दशकों में लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ेगा. यह सिर्फ भारत की बात है.

Eai, quem disposto a ir pra Índia nos próximos dias? 🇮🇳🥵

Boa parte do país terá sensação térmica acima de 50°C, alguns pontos chegando nos 55°C.



Pensa na loucura.🫠



Detalhe, essa região que atingirá a sensação de 55°C, significa também que vai atingir 33°C do bulbo úmido.… pic.twitter.com/xeqPclxpGb — Bruno Brezenski (@bbbrezenski) May 24, 2026

ब्रूनों ने कहा है कि यह एक ऐसी प्राकृतिक उथल-पुथल है, जिसे ज्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट दुनिया की बदलती व्यवस्था को अपने एनालिसिस में शामिल नहीं कर रहे हैं.

ब्रूनों ने दुनिया के देशों के नसीहत दी है कि जलवायु परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढालने के लिए तेजी से कदम उठाने की जरूरत है.

भारत के मौसम विभाग के आंकड़े क्या कहते हैं?

इधर, भारत के मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में तापमान को लेकर अलर्ट जारी किया है विभाग की तरफ से भीषण गर्मी और लू की लपट चलने की बात कही गई है. IMD के डेटा की मानें तो भारत के उत्तर और मध्य हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा. इनमें दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एमपी शामिल हैं. यहां तापमान 43 डिग्री से 47 डिग्री पर है. अगले पांच से 6 दिनों में इन इलाकों में सीवियर हीटवेव यानी भयंकर लू की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही मई के अंत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की आंधी और बारिश से तापमान में 3 से 5 डिग्री की आंशिक राहत मिल सकती है. वहीं, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई हिस्सों में भी तापमान 42 डिग्री से 45 डिग्री के बीच रहने वाला है. यहां 3 दिनों तक लू की स्थिति रहेगी.

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