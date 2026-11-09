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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखराब हवा से घोंटा हैदराबाद का दम, कई इलाकों में AQI निगरानी केंद्र ही खराब

खराब हवा से घोंटा हैदराबाद का दम, कई इलाकों में AQI निगरानी केंद्र ही खराब

दिवाली के धुएं और प्रदूषण से हैदराबाद कई इलाकों में प्रदूषण में भारी उछाल देखने को मिला है, इससे हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 09 Nov 2026 12:03 PM (IST)
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दिवाली की रात और अगली सुबह तक हैदराबाद घने और तीखे धुएं (स्मॉग) की चादर में लिपटा रहा. पटाखों के धुएं के कारण शहर की हवा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई और प्रदूषण का स्तर चिंताजनक ऊंचाई पर जा पहुंचा. रविवार को पूरे शहर का औसत 'एयर क्वालिटी इंडेक्स' (AQI) खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया.

देर शाम तक हवा में मौजूद कणों (पार्टिकुलेट मैटर) की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई और जैसे-जैसे जश्न अपने चरम पर पहुंचा, प्रदूषण का औसत स्तर और भी ऊंचा हो गया. शहर के मध्य इलाकों में रहने वाले लोग जब सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि चारों तरफ एक धुंधली और सल्फर जैसी गंध वाली परत छाई हुई थी, जो सूरज निकलने के काफी देर बाद तक बनी रही.

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कई इलाकों में धुआं

बंजारा हिल्स, श्रीनगर कॉलोनी, पंजागुट्टा, एस.आर. नगर, अमीरपेट और सोमाजीगुडा जैसे इलाकों में लगातार पटाखे फोड़े जाने के कारण प्रदूषण में भारी उछाल आया. निगरानी केंद्रों (मॉनिटरिंग स्टेशनों) के आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिला; प्रकाश नगर में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि मस्जिद बांदा के पास रवि कॉलोनी में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक रहा, जहां लगातार पटाखे फोड़े जा रहे थे.

कई निगरानी केंद्र खराब

कुकटपल्ली और भिक्षुपति नगर में भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पाई गई, जो यह दिखाती है कि शहर भर में लागू नियमों के बावजूद स्थानीय स्तर पर भारी मात्रा में पटाखे जलाए गए. एक चिंताजनक बात यह सामने आई कि जब प्रदूषण बढ़ रहा था तब तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कई निगरानी केंद्र खराब थे. रात के समय हैदराबाद विश्वविद्यालय का निगरानी केंद्र भी काम करना बंद कर गया. जो कुछ भी डेटा मिल पाया, वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मॉनिटरिंग स्रोतों से मिला.

इस वजह से, त्योहार के इस सीजन में जब शहर की हवा सबसे खराब स्थिति में थी, तब आधिकारिक निगरानी में एक बड़ा गैप (कमी) रह गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया कि धुएं के कारण उनकी आंखों में जलन हो रही थी, हवा में एक अजीब सी धात्विक (मेटालिक) गंध महसूस हो रही थी और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी.

अगली सुबह भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक बनी रही, जिससे काम पर जाने वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिली. यह घटना एक चिंताजनक चलन को दर्शाती है: पिछले कुछ सालों में दिवाली के दौरान हवा में मौजूद कणों (पार्टिकुलेट मैटर) की मात्रा लगातार अधिक रही है. कभी-कभी इसमें थोड़ी कमी जरूर आती है, लेकिन शहर की खराब हवा का सबसे बुरा असर यहां के सबसे कमजोर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है.

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Published at : 09 Nov 2026 12:01 PM (IST)
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