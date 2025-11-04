बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार (6 नवंबर 2025) को पहले फेज के तहत 121 सीटों पर वोटिंग होगी. वोटिंग से पहले आए कई ओपिनियन पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है. POLL OF POLLS में भी एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है. इसमें एनडीए को 143 सीटें, महागठबंधन को 95 सीटें और अन्य को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है.

आईएएनएस-मैटराइज का ओपिनियन पोल

आईएएनएस-मैटराइज सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर एनडीए के सिर पर सत्ता का ताज सजेगा. सर्वे के मुताबिक राज्य की 243 सीटों में से एनडीए को 153-164 सीटें महागठबंधन को 76-87 सीटें मिलने का अनुमान है. इसमें बीजेपी को सबसे अधिक 83-87 सीटें मिलती नजर आ रही है. वहीं जेडीयू को 61-65 सीटें, HAM को 4-5 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 4-5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को 1-2 सीट मिल सकती है.

महागठबंधन की बात करें तो सर्वे में आरजेडी को सबसे ज्यादा 62-66, कांग्रेस को 7-9, सीपीएम (एमएल) को 6-8, सीपीआई को 0-1, सीपीएम (मार्क्सवादी) को 0-1 और वीआईपी को 1-2 सीट मिलती दिख रही है. अन्य दलों पर नजर डालें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1-2, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 1-3 सीट मिलने का अनुमान है.

पोलस्ट्रैट ओपिनियन पोल में कौन मार रहा बाजी?

पोलस्ट्रैट के ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को बिहार में 133 से 143 सीटें मिल सकती हैं. इस सर्वे में बीजेपी को 70 से 72 सीटें, जबकि विपक्षी दलों के महागठबंधन को 93-102 सीटें दी गई हैं. आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का भी खाता खुल सकता है, जिसे एक से तीन सीटें मिलने की संभावना है.

ओपिनियन पोल में एनडीए के घटक दलों में शामिल जदयू को 53-56 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 10-12 और HAM को 0-2 सीटें मिलने की उम्मीद है. सर्वे में महागठबंधन में शामिल आरजेडी को 69-72 सीटें, कांग्रेस को 10-13 सीटें, वीआईपी को 1-2 सीट, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) को 0-1 सीट दी गई है.

चाणक्य स्ट्रैटजी सर्वे में एनडीए को बहुमत

CHANAKYA STRATEGIES के सर्वे के अनुसार एनडीए को 130 से ज्यादा सीटें और महागठबंधन को 110 से कम सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती है.

ये भी पढ़ें : Bihar Opinion Polls: बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सामने आया ओपिनियन पोल