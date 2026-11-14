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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस की भारत समिट में इटली के नेता ने लगाए 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे, BJP का पलटवार

कांग्रेस की भारत समिट में इटली के नेता ने लगाए 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे, BJP का पलटवार

कांग्रेस समिट में इटली के नेता जियाकामो के बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया. BJP ने राहुल पर देश की बदनामी करने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया. जियाकामो ने मंच से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाए.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 14 Nov 2026 06:10 PM (IST)
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तेलंगाना के हैदराबाद में जारी कांग्रेस की भारत समिट 2026 के आखिरी दिन उस समय सियासी विवाद गहरा गया, जब इटली के एक नेता ने 'वोट चोर-गद्दी छोड़' का नारा लगाया. इधर, बीजेपी ने राहुल गांधी को इस मुद्दे पर घेरते हुए, अराजतकता फैलाने की कोशिश करार दिया. 

14 नवंबर को इटली के नेता जियाकोमो ने सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने 'वोट-चोर गद्दी छोड़' का नारा लगाया. जियाकोमो फिलिबेक यूरोपीय सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव हैं.

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जियाकामो के बयान पर मचा सियासी बवाल

उन्होंने कहा, 'हर लोकतंत्र सिर्फ एक सिद्धांत पर खड़ा है. एक व्यक्ति, एक वोट. ये साफ और पारदर्शी वोर रोल के लिए है. हजारों लोगों ने उनके साथ रामलीला मैदान तक जो मार्च किया. दो हफ्ते पहले. हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, इसे बचाया जा सकता है. लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हो सकते हैं. वोट चोर गद्दी छोड़. '

जियाकोमो के इस नारे पर मंच पर बैठे राहुल गांधी हंसते हुए नजर आए. इसके बाद इटली के नेता ने अंग्रेजी में कहा, 'Vote thief, Leave Seat.'

इस पूरे मामले के बाद बीजेपी हमलावर हो गई. बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि उनका एक मकसद रहता है कि देश को कमजोर करो और देश को कमजोर करने वाली ताकतों को बल दो. आज पूरी दुनिया में खांगलकर देखें, तो जिन ताकतों को राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने साथ पकड़ा है, वो कहीं न कहीं अराजकता फैलाने की बात करते हैं. 

हम नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे: राहुल गांधी

इधर, सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि भारतीय लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. एक वैश्विक संपत्ति और वैश्विक जन हित की बात है. लोकतांत्रिक आंदोलन और इस धरती के लिए यह जरूरी है कि भारत एक लोकतंत्र बना रहे. लेकिन हमने पाया कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा. मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम मोदी को हराएंगे. उनसे छुटकारा पा लेंगे. आप इसे सड़कों पर देख सकते हैं. उस डर को देख सकते हैं, जो मोदी और अमित शाह के मन में है. यह तो तय हो चुका है. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 14 Nov 2026 06:10 PM (IST)
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