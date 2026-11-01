ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासिद्धारमैया स्टिंग केस: करोल बाग से खरीदा गया था मोबाइल, पुलिस के खुलासे से गरमाई कर्नाटक की सियासत

सिद्धारमैया स्टिंग केस: करोल बाग से खरीदा गया था मोबाइल, पुलिस के खुलासे से गरमाई कर्नाटक की सियासत

कर्नाटक के पूर्व CM सिद्धारमैया के खिलाफ कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर बेंगलुरू पुलिस एक ऐसा सबूत मिला है जिससे एक बार फिर कर्नाटक की सियासत गरम हो गई है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 01 Nov 2026 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर एक बड़ा सबूत मिला है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं. सिद्धारमैया पर कथित स्टिंग वीडियो की बेंगलुरु पुलिस की जांच में दिल्ली में खरीदा गया एक मोबाइल फोन एक अहम सुराग बनकर सामने आया है.

बेंगलुरू पुलिस की जांच से सामने आया है कि यह फोन केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की सोशल मीडिया टीम के एक सदस्य के कहने पर खरीदा गया था. बेंगलुरू पुलिस की जांच में दिल्ली में गिरफ्तार रितेश पांडे ने पुलिस को बताया कि उसने विनोद शर्मा के साथ मिलकर करोल बाग की एक दुकान से मोबाइल फोन खरीदा था. उसने यह फोन प्रज्वल प्रसाद के कहने पर खरीदा था, जो कुमारस्वामी की सोशल मीडिया टीम के साथ काम करता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
विपक्ष की रामलीला मैदान रैली के चलते व्यापार को कितना नुकसान? CTI चेयरमैन ने बताया
विपक्ष की रामलीला मैदान रैली के चलते व्यापार को कितना नुकसान? CTI चेयरमैन ने बताया
इंडिया
क्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा
क्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा
इंडिया
2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में फॉर्मूलों की कैसी राजनीति?
2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में फॉर्मूलों की कैसी राजनीति?
इंडिया
लद्दाख में निकाय चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका, बड़े नेता BJP-कांग्रेस में शामिल
लद्दाख में निकाय चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका, बड़े नेता BJP-कांग्रेस में शामिल

मंत्री के घर फोन देने पहुंचे आरोपी

साथ ही पुलिस ने बताया कि रितेश और विनोद ने दिल्ली के कुशक रोड स्थित कुमारस्वामी के आवास पर पहुंचकर प्रज्वल प्रसाद को यह फोन सौंपा था. पुलिस CCTV फुटेज और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है. पुलिस गिरफ्तार आरोपी के दावों की पुष्टि करने के लिए CCTV फुटेज, तकनीकी जानकारी और प्रसाद तथा पांडे के बीच हुए लेन-देन की जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि इसी फोन से सिद्धारमैया के वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे. इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और अब रिपोर्ट का इंतजार है.

पुलिस ने कहा मनगढ़ंत हैं आरोप

जांच में यह भी पता चला है कि इस वीडियो को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN), फर्जी IP एड्रेस और फर्जी फोन नंबरों का इस्तेमाल करके गुमनाम अकाउंट्स के जरिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था. बेंगलुरु  पुलिस ने कहा कि वीडियो में दिखाए गए यौन शोषण के आरोप एक "मनगढ़ंत और जानबूझकर रची गई कहानी" का हिस्सा लगते हैं.

सिद्धारमैया पर कांग्रेस की नेत्री कृपा अल्वा ने लगाए थे आरोप

सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे कृपा अल्वा का हाथ है, जो पुत्तूर से कांग्रेस का टिकट मांग रही थीं. वहीं, उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री यतींद्र सिद्धारमैया ने कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया.

प्रियांक खरगे का कुमारस्वामी पर आरोप

इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि "पुलिस ने ऐसे तकनीकी सबूत जुटाए हैं जो कुमारस्वामी और उनके सहयोगियों के आवास की ओर इशारा करते हैं. मैं जो कह रहा हूं, वह केवल छोटे-मोटे सबूत नहीं है, बल्कि ठोस तकनीकी और अकाट्य सबूत हैं. इसके अनुसार एक केंद्रीय मंत्री सिद्धारमैया, डी.के. शिवकुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं की छवि खराब करने के लिए गंदी राजनीति कर रहे हैं."

'...स्टिंग ऑपरेशन 100 परसेंट केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने किया'

चामराजनगर में कन्नड़ राज्योत्सव के मौके पर झंडा फहराने के बाद कर्नाटक सरकार में पशुपालन और रेशम उत्पादन मंत्री सी. पुट्टारंगशेट्टी ने आरोप लगाया है कि "सिद्धारमैया के खिलाफ कथित तौर पर किया गया स्टिंग ऑपरेशन 100 परसेंट खुद केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने किया था. शुरू से ही सिर्फ कुमारस्वामी ही ऐसे काम करते आ रहे हैं, किसी और ने नहीं किया. कुमारस्वामी खुद दावा करते थे कि उनके पास पेन ड्राइव है. खासकर, कुमारस्वामी डी. के. शिवकुमार को CM बनते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए उन्होंने यह साज़िश रची है."

पुट्टारंगशेट्टी ने आगे कहा कि कृपा अल्वा को पार्टी से इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयान दिए थे. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि स्टिंग ऑपरेशन में उनकी भूमिका के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं है. 

कुमारस्वामी का पक्ष

कुमारस्वामी ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है. उनके कार्यालय से एक बयान जारी किया गया. जिसमें कहा गया है कि "कर्नाटक सरकार के भीतर कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग, जो सीधे तौर पर या सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) जैसी जांच एजेंसियों के जरिए काम कर रहे हैं, मीडिया में मनगढ़ंत और भ्रामक जानकारी लीक करके नेताओं की छवि खराब करने और झूठी कहानियां गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

और पढ़ें

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
Read More
Published at : 01 Nov 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
Siddaramaiah Karnataka HD Kumaraswamy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
विपक्ष की रामलीला मैदान रैली के चलते व्यापार को कितना नुकसान? CTI चेयरमैन ने बताया
विपक्ष की रामलीला मैदान रैली के चलते व्यापार को कितना नुकसान? CTI चेयरमैन ने बताया
इंडिया
क्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा
क्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा
इंडिया
2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में फॉर्मूलों की कैसी राजनीति?
2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में फॉर्मूलों की कैसी राजनीति?
इंडिया
लद्दाख में निकाय चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका, बड़े नेता BJP-कांग्रेस में शामिल
लद्दाख में निकाय चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका, बड़े नेता BJP-कांग्रेस में शामिल
Advertisement

वीडियोज

INDIA Bloc Rally at Ramlila Maidan: Gyanesh Kumar के खिलाफ विपक्ष की महारैली में क्या हुआ? | Rahul
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला से हटाएंगे ज्ञानेश- विपक्ष की जंग कब तक शेष! | ABP
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally EXCLUSIVE Drone Video: विपक्ष की महारैली फ्लॉप? | Breaking | ABP
ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रामलीला मैदान में रैली के बाद क्या है विपक्ष का प्लान? मिले संकेत
रामलीला मैदान में रैली के बाद क्या है विपक्ष का प्लान? मिले संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती', CM योगी का सपा पर बड़ा हमला
'कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती', CM योगी का सपा पर बड़ा हमला
इंडिया
1984 के सिख नरसंहार पर शशि थरूर का बयान, 'गहरा अफसोस है लेकिन अब...'
1984 के सिख नरसंहार पर शशि थरूर का बयान, 'गहरा अफसोस है लेकिन अब...'
क्रिकेट
'शिकारी बनें, शिकार नहीं', भारत के खिलाफ 341 रन बनाने के बाद ग्लेन फिलिप्स का बयान वायरल
'शिकारी बनें, शिकार नहीं', भारत के खिलाफ 341 रन बनाने के बाद ग्लेन फिलिप्स का बयान वायरल
बॉलीवुड
'रामायणम्' की कमाई 37 करोड़ के पार, बनी रणबीर कपूर की दूसरी हाईएस्ट ओपनर
'रामायणम्' की कमाई 37 करोड़ के पार, बनी रणबीर कपूर की दूसरी हाईएस्ट ओपनर
ट्रेंडिंग
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
इंडिया
क्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा
क्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा
ऑटो
कैसे काम करता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, समझें दोनों का मैकेनिज्म
कैसे काम करता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, समझें दोनों का मैकेनिज्म
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget