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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद: महिला से चल रहा था Video कॉल, बीच में ही कॉन्स्टेबल ने की खुदकुशी

हैदराबाद: महिला से चल रहा था Video कॉल, बीच में ही कॉन्स्टेबल ने की खुदकुशी

मूसा राम बाग इलाके के शालिवाहन नगर में रहने वाले मुथे चंद्रशेखर (35) ने अपने घर पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली. चंद्रशेखर मलकपेट पुलिस स्टेशन में राइटर के तौर पर काम कर रहे थे.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 21 Sep 2026 05:50 PM (IST)
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हैदराबाद में रविवार देर रात एक महिला से वीडियो कॉल के दौरान पुलिस कॉन्स्टेबल ने आत्महत्या कर ली. मूसा राम बाग इलाके के शालिवाहन नगर में रहने वाले मुथे चंद्रशेखर (35) ने अपने घर पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली. वीडियो कॉल के दौरान मुथे चंद्रशेखर ने महिला से कहा कि वे आत्महत्या करने जा रहे हैं.

महिला ने तुरंत चैतन्यपुरी पुलिस को सूचना दी, जिसने आगे मलकपेट पुलिस को खबर दी. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कॉन्स्टेबल खुदकुशी कर चुका था. चंद्रशेखर मलकपेट पुलिस स्टेशन में राइटर के तौर पर काम कर रहे थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल भेज दिया है. पुलिस कॉन्स्टेबल और उस महिला के बीच संबंधों की जांच कर रही है.तेलंगाना में पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं की कड़ी में यह सबसे ताजा मामला है.

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कुछ दिनों पहले ही DGP ने की थी अपील

10 सितंबर को 'विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस' के मौके पर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) सीवी आनंद ने 93,000 पुलिसकर्मियों से एक विशेष अपील की.डीजीपी ने उनसे कहा कि वे आर्थिक या निजी समस्याओं से निपटने के लिए आत्महत्या का रास्ता न अपनाएं. उन्होंने उन्हें शराब, ड्रग्स और गांजे से सावधान रहने और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की सलाह दी.

पुलिस प्रमुख ने पुलिसकर्मियों से अपील की कि वे ऐसे फैसले के अपने जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचें, जो उन पर निर्भर हैं. उन्होंने उनसे हिम्मत के साथ मुश्किलों का सामना करने, अपनी समस्याएं परिवार और साथियों के साथ साझा करने और कोई कदम उठाने के बजाय समय पर मदद लेने का आग्रह किया.

ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारण हो रही आत्महत्याएं 

पिछले चार महीनों में हुई आत्महत्याओं के मुख्य कारणों में से एक ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारण हुआ कर्ज पाया गया है. डीजीपी ने कर्मियों से सट्टेबाजी से दूर रहने और आर्थिक मुश्किलों का सामना करने पर मदद मांगने की अपील की.पुलिस प्रमुख ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारण कर्ज में डूबने के बाद युवा और अधेड़ उम्र के कॉन्स्टेबल का अपनी जान देना बेहद दुखद है. दो मामलों में, पुलिसकर्मियों ने जमीन बेची थी, दोस्तों और साथियों से पैसे उधार लिए थे या ऊंची ब्याज दरों पर लोन लिया था.

इनपुट : IANS

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 21 Sep 2026 05:50 PM (IST)
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