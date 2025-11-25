Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के जालना रोड स्थित एक फाइव स्टार होटल से एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. यहां एक महिला ने लगभग छह महीने तक फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर संदिग्ध रूप से ठहरकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. गिरफ्तार महिला का नाम कल्पना त्रिंबकराव भागवत (45) निवासी चिनार गार्डन, पडेगांव बताया गया है. पुलिस जांच में उसके अफगानिस्तान-पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है.

सिडको पुलिस के अनुसार, महिला के बैंक खातों में अफगानिस्तान में रहने वाले उसके बॉयफ्रेंड अशरफ खलील और पाकिस्तान में उसके भाई आवेद खलील के खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी. महिला के मोबाइल में इन दोनों विदेशियों के पासपोर्ट, वीज़ा और भारत आने की आवेदन कॉपी जैसी संवेदनशील तस्वीरें भी मिली हैं.

जाली दस्तावेजों के सहारे लिया था कमरा

महिला ने जालना रोड स्थित होटल एंबेसडर में पिछले छह महीनों से खुद को उच्च पदस्थ अधिकारी बताकर जाली दस्तावेजों के सहारे कमरा लिया हुआ था. पुलिस को जब सूचना मिली कि होटल में एक वरिष्ठ पदाधिकारी महिला संदिग्ध रूप से रह रही है तो 22 नवंबर की रात टीम होटल पहुंची. दस्तावेज़ों की जांच में उसका आधार कार्ड जाली निकला, जिस पर स्पष्ट तौर पर काट-छांट की गई थी.

पुलिस द्वारा कमरा सर्च करने पर महिला ने शुरुआत में रौब दिखाकर पूछताछ से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके बैग से UPSC 2017 की चयन सूची की फर्जी कॉपी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) नियुक्ति पत्र की बनावटी फोटो कॉपी बरामद हुई. यह दस्तावेज़ देखकर पुलिस ने तुरंत महिला को हिरासत में ले लिया.

ATS और IB कर रही पूछताछ

महिला के खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 26 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है. सूत्रों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए ATS और IB ने भी महिला से गहन पूछताछ शुरू कर दी है.

