अफगानिस्तान में बॉयफ्रेंड, पाकिस्तान में भाई, बड़ी रकम खाते में आई, 6 महीने से 5 स्टार होटल में रह रही महिला गिरफ्तार
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में खुद को IAS अधिकारी बताकर फाइव स्टार होटल में रह रही एक संदिग्ध महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के जालना रोड स्थित एक फाइव स्टार होटल से एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. यहां एक महिला ने लगभग छह महीने तक फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर संदिग्ध रूप से ठहरकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. गिरफ्तार महिला का नाम कल्पना त्रिंबकराव भागवत (45) निवासी चिनार गार्डन, पडेगांव बताया गया है. पुलिस जांच में उसके अफगानिस्तान-पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है.
सिडको पुलिस के अनुसार, महिला के बैंक खातों में अफगानिस्तान में रहने वाले उसके बॉयफ्रेंड अशरफ खलील और पाकिस्तान में उसके भाई आवेद खलील के खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी. महिला के मोबाइल में इन दोनों विदेशियों के पासपोर्ट, वीज़ा और भारत आने की आवेदन कॉपी जैसी संवेदनशील तस्वीरें भी मिली हैं.
जाली दस्तावेजों के सहारे लिया था कमरा
महिला ने जालना रोड स्थित होटल एंबेसडर में पिछले छह महीनों से खुद को उच्च पदस्थ अधिकारी बताकर जाली दस्तावेजों के सहारे कमरा लिया हुआ था. पुलिस को जब सूचना मिली कि होटल में एक वरिष्ठ पदाधिकारी महिला संदिग्ध रूप से रह रही है तो 22 नवंबर की रात टीम होटल पहुंची. दस्तावेज़ों की जांच में उसका आधार कार्ड जाली निकला, जिस पर स्पष्ट तौर पर काट-छांट की गई थी.
पुलिस द्वारा कमरा सर्च करने पर महिला ने शुरुआत में रौब दिखाकर पूछताछ से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके बैग से UPSC 2017 की चयन सूची की फर्जी कॉपी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) नियुक्ति पत्र की बनावटी फोटो कॉपी बरामद हुई. यह दस्तावेज़ देखकर पुलिस ने तुरंत महिला को हिरासत में ले लिया.
ATS और IB कर रही पूछताछ
महिला के खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 26 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है. सूत्रों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए ATS और IB ने भी महिला से गहन पूछताछ शुरू कर दी है.
