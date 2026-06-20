बेंगलुरु में केरल के एक कारोबारी से 20 लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने CID के एक इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. मडीवाला पुलिस के अनुसार गुरुवार को दक्षिण-पूर्व बेंगलुरु के मडीवाला इलाके में CID इंस्पेक्टर महेश कनकगिरी ने अपने साथियों कुपेंद्र रेड्डी और वसंत कुमार के साथ मिलकर कथित तौर पर केरल से आए एक कारोबारी से 20 लाख रुपये लूटे थे.

इस मामले में हुसैन और साहिल नामक दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं. जांच में सामने आया है कि आरोपी एक निजी होटल पहुंचे, जहां उनके साथियों ने शिकायतकर्ताओं के कमरे में घुसकर खुद को स्थानीय पुलिसकर्मी बताया. आरोप है कि उन्होंने पीड़ितों के साथ मारपीट की, धमकाया और नकदी लूटकर फरार हो गए.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी CID इंस्पेक्टर सरकारी वाहन में होटल पहुंचा था और घटना के दौरान वर्दी में वाहन के भीतर मौजूद था. मामले में उसकी वास्तविक भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है. घटना के बाद पीड़ित कारोबारी ने मडीवाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद दक्षिण-पूर्व डिवीजन की DCP मोहम्मद सुजीथा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इंस्पेक्टर महेश फरार हो गया था. हालांकि शुक्रवार रात उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया

पुलिस कमिश्नर सीमान्त सिंह ने बताया कि लूटी गई पूरी रकम और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली गई है. सूत्रों के अनुसार, यह वाहन सरकारी था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी इंस्पेक्टर वर्तमान में CID में तैनात है और इससे पहले दक्षिण-पूर्व डिवीजन के एक थाने में SHO रह चुका है. कुछ आरोपों के बाद उसका तबादला पुलिस कमिश्नर कार्यालय कर दिया गया था.

नकदी को लेकर पीड़ितों ने क्या कहा

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इंस्पेक्टर को अपने एक पुराने मुखबिर से जानकारी मिली थी कि कारोबारी बड़ी मात्रा में नकदी लेकर आए हैं, जिसके बाद कथित तौर पर लूट की साजिश रची गई. पुलिस अब शिकायतकर्ताओं के पास मौजूद रकम के स्रोत और उसे नकद रूप में रखने के कारणों की भी जांच कर रही है. पीड़ितों का दावा है कि वे यह रकम ट्रेडिंग के लिए लेकर आए थे. आरोपियों के खिलाफ डकैती, मारपीट, धमकी और आपराधिक साजिश समेत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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