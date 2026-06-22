PM मोदी ने CM थलापति विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बोले- 'मैं उनके...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (22 जून 2026) को सी. जोसेफ विजय को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने विजय के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु सी. जोसेफ विजय जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं. 'बता दें कि सी. जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी. सोमवार को वह 52 साल के हो गए. उनकी पार्टी TVK ने पहली बार चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें धमाकेदार जीत हासिल हुई.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि वह तमिल लोगों के अधिकारों, सम्मान एवं आकांक्षाओं की रक्षा करने तथा राज्य की प्रगति के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. इस साल 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले विजय सोमवार को 52 वर्ष के हो गए. राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया में कहा, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु जोसेफ विजय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं.'

Birthday greetings to the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru C. Joseph Vijay Ji. I pray for his long and healthy life.@TVKVijayHQ — Narendra Modi (@narendramodi) June 22, 2026

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राहुल गांधी ने विजय के बारे में क्या कहा?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'मैं तमिल लोगों के अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं की रक्षा करने तथा राज्य की प्रगति के लिए आपके साथ मिलकर काम करने में आपके साथ खड़ा हूं.' तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने मशहूर अभिनेता और नेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के साथ गठबंधन किया था. कांग्रेस विजय के नेतृत्व वाली राज्य की मौजूदा सरकार में भी शामिल है.

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