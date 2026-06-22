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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJoseph Vijay Birthday: PM मोदी ने CM थलापति विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बोले- 'मैं उनके...'

Joseph Vijay Birthday: PM मोदी ने CM थलापति विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बोले- 'मैं उनके...'

Joseph Vijay Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके स्वस्थ व लंबे जीवन की कामना की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Jun 2026 01:12 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (22 जून 2026) को सी. जोसेफ विजय  को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने विजय के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु सी. जोसेफ विजय जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं. 'बता दें कि सी. जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी. सोमवार को वह 52 साल के हो गए. उनकी पार्टी TVK ने पहली बार चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें धमाकेदार जीत हासिल हुई.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि वह तमिल लोगों के अधिकारों, सम्मान एवं आकांक्षाओं की रक्षा करने तथा राज्य की प्रगति के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. इस साल 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले विजय सोमवार को 52 वर्ष के हो गए. राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया में कहा, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु जोसेफ विजय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं.'

 

ये भी पढ़ें: West Bengal Budget 2026: 1 लाख सरकारी नौकरी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, बंगाल बजट में शुभेंदु सरकार ने किए कई बड़े ऐलान

राहुल गांधी ने विजय के बारे में क्या कहा?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'मैं तमिल लोगों के अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं की रक्षा करने तथा राज्य की प्रगति के लिए आपके साथ मिलकर काम करने में आपके साथ खड़ा हूं.' तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने मशहूर अभिनेता और नेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के साथ गठबंधन किया था. कांग्रेस विजय के नेतृत्व वाली राज्य की मौजूदा सरकार में भी शामिल है. 

ये भी पढ़ें:थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Jun 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu NARENDRA MODI C Joseph Vijay
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