हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईरान में फंसे भारतीयों को निकालने में जिस 'दोस्त' ने की मदद, पीएम मोदी के पास अब आया उसका फोन, जानें क्या हुई बात

ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने में जिस 'दोस्त' ने की मदद, पीएम मोदी के पास अब आया उसका फोन, जानें क्या हुई बात

India Armenia Relation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान से फोन पर बातचीत कर ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 25 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Preferred Sources

India Armenia Relation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान से फोन पर बातचीत की. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रम के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में आर्मेनिया द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने निकोल पशिनयान को उनकी पार्टी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की संसदीय चुनावों में जीत पर भी बधाई दी. साथ ही भारत और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि निकोल पशिनयान से बातचीत कर उन्हें खुशी हुई. उन्होंने आर्मेनिया में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न होने पर बधाई दी और ईरान में प्रभावित भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनियाई नेतृत्व का धन्यवाद किया.

 

8 जून को भी दी थी बधाई

इससे पहले 8 जून को भी प्रधानमंत्री मोदी ने निकोल पशिनयान को उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर बधाई दी थी. उस समय शुरुआती नतीजों में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की बड़ी जीत के संकेत मिले थे.

यह भी पढ़ें: भारत सरकार ने बदल दिया राशन सिस्टम! अब परिवार नहीं, सदस्यों की संख्या तय करेगी कितना मिलेगा अनाज

सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को मिला जनसमर्थन

रिपोर्ट के अनुसार, आर्मेनिया के संसदीय चुनावों में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को लगभग 49.81 प्रतिशत वोट मिले. इस जीत के साथ पार्टी ने देश की राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति को और मजबूत किया है. प्रधानमंत्री मोदी और निकोल पशिनयान के बीच हुई बातचीत को भारत-आर्मेनिया संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और मानवीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया. ईरान संकट के दौरान भारतीय नागरिकों की मदद में आर्मेनिया की भूमिका को भारत ने विशेष रूप से सराहा है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
PM Modi Nikol Pashinyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bengaluru Triple Murder Case: प्रेमी के लिए बेटी बनी कातिल! माता-पिता और बहन को मौत के घाट उतारकर फरार, पुडुचेरी से गिरफ्तारी
प्रेमी के लिए बेटी बनी कातिल! माता-पिता और बहन को मौत के घाट उतारकर फरार, पुडुचेरी से गिरफ्तारी
इंडिया
Telangana Politics: काम करो या पद छोड़ो!
काम करो या पद छोड़ो!" SIR पर रेवंत रेड्डी का सख्त फरमान, 10 दिन में नेताओं की होगी परीक्षा
इंडिया
टल गया बड़ा हादसा, अहमदाबाद में रनवे पर दो विमान आए आमने-सामने, एयर इंडिया ने मानी गलती
टल गया बड़ा हादसा, अहमदाबाद में रनवे पर दो विमान आए आमने-सामने, एयर इंडिया ने मानी गलती
इंडिया
बीजेपी नेता की लकड़ी के तख्ते से पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला
बीजेपी नेता की लकड़ी के तख्ते से पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार
फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं?' राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर संतों ने क्या कुछ कहा?
'कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं?' राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर संतों ने क्या कुछ कहा?
क्रिकेट
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2028 में सीधे नहीं मिलेगा मौका? समझिए ICC के नियम
बॉलीवुड
होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज
होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' ने बनाया दीवाना? तो ओटीटी पर देख डालें निर्देशक की ये शानदार फिल्में-सीरीज
इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
इंडिया
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
स्पोर्ट्स
Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू?
फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो, मेसी से गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स चमके!
जनरल नॉलेज
कैलाश पर्वत पर आखिर क्यों नहीं चढ़ सका कोई इंसान, चीन की सरकार ने क्यों इसे किया है बैन?
कैलाश पर्वत पर आखिर क्यों नहीं चढ़ सका कोई इंसान, चीन की सरकार ने क्यों इसे किया है बैन?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget