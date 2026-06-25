India Armenia Relation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान से फोन पर बातचीत की. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रम के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में आर्मेनिया द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने निकोल पशिनयान को उनकी पार्टी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की संसदीय चुनावों में जीत पर भी बधाई दी. साथ ही भारत और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि निकोल पशिनयान से बातचीत कर उन्हें खुशी हुई. उन्होंने आर्मेनिया में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न होने पर बधाई दी और ईरान में प्रभावित भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनियाई नेतृत्व का धन्यवाद किया.

Earlier today, I was delighted to receive a phone call from Prime Minister Nikol Pashinyan.



Congratulated him and his party on their victory in the recently held Parliamentary elections in Armenia. Thanked him for facilitating the evacuation of Indian nationals stranded in Iran… — Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2026

8 जून को भी दी थी बधाई

इससे पहले 8 जून को भी प्रधानमंत्री मोदी ने निकोल पशिनयान को उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर बधाई दी थी. उस समय शुरुआती नतीजों में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की बड़ी जीत के संकेत मिले थे.

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सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को मिला जनसमर्थन

रिपोर्ट के अनुसार, आर्मेनिया के संसदीय चुनावों में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को लगभग 49.81 प्रतिशत वोट मिले. इस जीत के साथ पार्टी ने देश की राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति को और मजबूत किया है. प्रधानमंत्री मोदी और निकोल पशिनयान के बीच हुई बातचीत को भारत-आर्मेनिया संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और मानवीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया. ईरान संकट के दौरान भारतीय नागरिकों की मदद में आर्मेनिया की भूमिका को भारत ने विशेष रूप से सराहा है.



