PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की. पीएम मोदी ने पुतिन को उनके 73वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनकी अच्छी सेहत और सभी प्रयासों में सफलता की कामना की. बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-रूस के बीच चल रहे द्विपक्षीय एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने आपसी सहयोग और साझेदारी को और गहरा बनाने के लिए अपने संकल्प को दोहराया.

विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन ने भारत-रूस के 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई. दोनों देशों ने इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया. पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया और 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में उनका स्वागत करने की इच्छा व्यक्त की. यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने का अहम अवसर होगा.



पीएम मोदी को भी पुतिन ने दी थी जन्मदिन की शुभकामनाएं

बता दें कि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन पर बधाई दी थी. इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा था कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. हम अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है.



लेनिनग्राद में पैदा हुए थे व्लादिमीर पुतिन

रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ था. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह शहर नाजी जर्मनी की घेराबंदी से जूझ चुका था. इस जंग ने व्लादिमीर पुतिन के पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन और मां मारिया इवानोव्ना शेलोमोवा को कई जख्म दिए थे.