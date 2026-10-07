PM मोदी पर सबसे बड़ा हक आखिर किसका? प्रधानमंत्री ने दिया जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हेड ऑफ द गर्वमेंट' के तौर पर 25 साल पूरे होने पर कहा कि मुझे हर सिद्धी ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का सामर्थ्य दिया. मेरे जीवन की हर घटना ने मुझे सिखाया. इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी बताया कि उनके जीवन पर सबसे पहला अधिकार किसका है. उन्होंने कहा कि मुझे देश ने बहुत कुछ दिया है और देश के हर नागरिक का इसमें योगदान है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'देश ने मुझे बहुत कुछ दिया, इसलिए देश के लिए दायित्व बहुत बड़ा है. मेरे ऊपर सबसे बड़ा हक जनता का है. ये 25 सालों का अनुभव मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी और ये पूंजी मोदी की नहीं देश की है. मां भारती की हर संतान का इस पर हक है.'

पीएम मोदी ने वडनगर का क्यों किया जिक्र

उन्होंने कहा, 'वडनगर के स्कूल में क्लास में सबसे पहले पहुंचने वाले छात्र में मेरा नाम रहता था. सीखने की ललक मेरे जीवन का हिस्सा और आज भी खुद को छात्र मानता हूं. मैंने ईश्वर से मांगा की कि सीखना कभी कम न हो. आज जितना पीछे मुड़कर देखता हूं, उतना कृतज्ञता का भाव ही आता है. हर घटना ने मुझे कुछ न कुछ ही सिखाया है. मुझे नम्र होना सिखाया. जिसने मुझे गिराया, उसने मुझे खड़ा होना सिखाया. जिसने मेरा विरोध किया, उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई. हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा.'

जिम्मेदारियों को बनाया मिशन - प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे जो भी जिम्मेदारियां मिली उसे मिशन बनाता चला गया. मेरे लिए कर्म ही सब कुछ है. कर्म ही मेरा धर्म है. गीता ने हमें सिखाया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते. इसलिए मैं कर्म को अपना अधिकार मानता हूं. कर्म देश के लिए और देशवासियों के लिए फल. श्रेय की चिंता नहीं.'

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