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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी पर सबसे बड़ा हक आखिर किसका? प्रधानमंत्री ने दिया जवाब

PM मोदी पर सबसे बड़ा हक आखिर किसका? प्रधानमंत्री ने दिया जवाब

प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर कहा कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है. उन्होंने कहा कि इस देश के हर नागरिक का मुझ पर हक है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 07 Oct 2026 11:42 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हेड ऑफ द गर्वमेंट' के तौर पर 25 साल पूरे होने पर कहा कि मुझे हर सिद्धी ने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का सामर्थ्य दिया. मेरे जीवन की हर घटना ने मुझे सिखाया. इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी बताया कि उनके जीवन पर सबसे पहला अधिकार किसका है. उन्होंने कहा कि मुझे देश ने बहुत कुछ दिया है और देश के हर नागरिक का इसमें योगदान है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'देश ने मुझे बहुत कुछ दिया, इसलिए देश के लिए दायित्व बहुत बड़ा है. मेरे ऊपर सबसे बड़ा हक जनता का है. ये 25 सालों का अनुभव मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी और ये पूंजी मोदी की नहीं देश की है. मां भारती की हर संतान का इस पर हक है.' 

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पीएम मोदी ने वडनगर का क्यों किया जिक्र

उन्होंने कहा, 'वडनगर के स्कूल में क्लास में सबसे पहले पहुंचने वाले छात्र में मेरा नाम रहता था. सीखने की ललक मेरे जीवन का हिस्सा और आज भी खुद को छात्र मानता हूं. मैंने ईश्वर से मांगा की कि सीखना कभी कम न हो. आज जितना पीछे मुड़कर देखता हूं, उतना कृतज्ञता का भाव ही आता है. हर घटना ने मुझे कुछ न कुछ ही सिखाया है. मुझे नम्र होना सिखाया. जिसने मुझे गिराया, उसने मुझे खड़ा होना सिखाया. जिसने मेरा विरोध किया, उसने मुझे लोकतंत्र की शक्ति समझाई. हर संकट मेरे धैर्य की परीक्षा रहा.' 

जिम्मेदारियों को बनाया मिशन - प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे जो भी जिम्मेदारियां मिली उसे मिशन बनाता चला गया. मेरे लिए कर्म ही सब कुछ है. कर्म ही मेरा धर्म है. गीता ने हमें सिखाया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते. इसलिए मैं कर्म को अपना अधिकार मानता हूं. कर्म देश के लिए और देशवासियों के लिए फल. श्रेय की चिंता नहीं.' 

यह भी पढ़ें : दिल्ली में राहुल-प्रियंका के खिलाफ FIR, आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने का आरोप

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 07 Oct 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Narendra Modi PM Modi Breaking News Abp News INDIA
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