'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को घेरा. उन्होंने कहा कि लालटेन युग के लोग बिहार को बिजली नहीं दे पाएंगे. पीएम मोदी ने लालू यादव के शासन काल को जंगलराज करार दिया. उन्होंने कहा कि बिहार में एक समय पर 40 हजार रुपए के लिए अपहरण हो जाया करता था.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''बिहार का गौरव और बढ़ाना, बिहार की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति को दुनिया के कोने-कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना ही NDA और भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. जब भारत समृद्ध था, आर्थिक रूप से, ज्ञान-विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत था, तब उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए आज विकसित भारत बनाने के लिए भी बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है.''

आरजेडी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कसा तंज

पीएम मोदी ने कहा, ''बिहार को आगे बढाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए. सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा, वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या?''

पीएम मोदी ने 2001 के अपहरणकांड की दिलाई याद

उन्होंने कहा, जंगलराज के दिनों को याद करते हैं, तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे. आप मुजफ्फरपुर के लोग RJD सरकार में हुआ गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते. इसी शहर में 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बालक को अपराधियों ने दिन-दहाड़े किडनैप के लिया था और बदले में बहुत सारे रुपये मांगे थे और जब रुपये नहीं दे पाए, तो RJD के इन चट्टे-बट्टों ने उस छोटे से बालक के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''जहां कट्टा, क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ देता है. जहां कटुता बढ़ाने वाली RJD और कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है. जहां RJD और कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामो-निशान नहीं होता है. जहां करप्शन हो, वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता है. गरीब का हक लूट जाता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते-फूलते हैं. ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते.''