'मैं इस सम्मान को आदरपूर्वक...', सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान मिलने पर आया PM मोदी का रिएक्शन

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवॉर्ड से नवाजा गया है. यह सेशेल्स का सबसे बड़ा अवॉर्ड है. उन्हें पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप, क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने की कोशिश के तहत यह सम्मान दिया गया है.

सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि छोटी द्वीपीय विकासशील देशों, क्लाइमेट रेजिलिएंस, इंटरनेशनल सपोर्ट और ब्लू इकॉनोमी के मैनेजमेंट के लिए उनके सपोर्ट को सराहा गया है. इसके अलावा भारत और सेशेल्स के बीच बढ़ती साझेदारी पर जोर दिया है.

Grateful to the people and Government of Seychelles as well as President Herminie for conferring upon me the ‘Guardian of the Blue Horizon.’



I humbly accept this honour and dedicate it to all those countries that are fighting the challenge of climate change and consider… pic.twitter.com/iI4c7BjnFq — Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2026

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पीएम मोदी ने अपने बयान में इस अवॉर्ड को लेकर क्या कहा है?

इस अवॉर्ड के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवॉर्ड पाकर मैं बहुत विनम्र महसूस कर रहा हूं. मैं इस सम्मान को आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं. इसे उन सभी देशों को समर्पित करता हूं, जो क्लाइमेट चेंज की समस्या से जूझ रहे हैं. जो पर्यावरण की रक्षा को आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपने जिम्मेदारी मानते हैं.

यूएन भी कर चुका चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवॉर्ड से सम्मानित

इससे पहले मई 2026 में पीएम मोदी को फूड सिक्योरिटी, कृषि में बदलाव और सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया था. उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. उसी साल यूएन ने उन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवॉर्ड से सम्मानित किया था. यह संगठन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है. यह सम्मान उन्हें क्लाइमेट एक्शन और इंटरनेशनल स्तर पर पर्यावरण के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था.

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