रेलवे ने 9 रूट पर किया नई अमृत भारत ट्रेन चलाने का ऐलान, PM मोदी का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?

भारतीय रेल ने देश के अलग-अलग हिस्सों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 9 रूटों पर नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (14 जनवरी, 2026) को अपनी प्रतिक्रिया साझा की है.

PM मोदी ने पोस्ट शेयर कर दिया रिएक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (14 जनवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पोस्ट को री-शेयर करते हुए कहा, ‘नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देश भर के यात्रियों की सुविधा और कनेक्टिविटी में सुधार की दिशा में एक अहम कदम है. इसके अन्य फायदों की बात करें तो इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना भी शामिल है.’

The new Amrit Bharat trains mark a significant step in improving passenger comfort and connectivity. Other benefits include boosting commerce and tourism! https://t.co/4UCRuFrfCE — Narendra Modi (@narendramodi) January 14, 2026

रेल मंत्री ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नए रूटों की दी जानकारी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोहरी के मौके पर मंगलवार (13 जनवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नए 9 रूटों की जानकारी साझा की. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘जल्द ही 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा!’

9 New Amrit Bharat Express trains to be flagged off soon!



Routes 🧵👇 pic.twitter.com/bjq9HoZOI5 — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 13, 2026

किन-किन रूटों पर चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें?

रेल मंत्रालय के मुताबिक, पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन असम और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए गुवाहाटी (कामाख्या) से रोहतक के लिए चलेगी.

वहीं, दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (गोमती नगर) के लिए चलेगी.

जबकि तीसरी ट्रेन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार करेगी. भारतीय रेल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुरी से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन को रवाना करेगी.

चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु के लिए ही रवाना होगी, जिसे पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुरी से तमिलनाडु के नागेरकोईल के लिए चलाया जाएगा.

पांचवीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से कर्नाटक के SMVT बेंगलुरु के लिए होगा.

वहीं, छठवीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से ही मुंबई के पनवेल के बीच चलेगी.

भारतीय रेल के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के संतरागाच्छी से तमिलनाडु के तामबरम के लिए सातवीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी.

आठवीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी. भारतीय रेल के मुताबिक, यह कोलकाता के हावड़ा से दिल्ली-NCR के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी.

जबकि नौवीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सियालदाह से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बनारस रेलवे स्टेशन के लिए चलेगी.

यह भी पढ़ेंः ‘आपकी वर्दी का रंग बदल सकता है, लेकिन...’, आर्म्ड फोर्स वेटर्न्स डे पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह