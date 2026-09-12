शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?

ब्रिक्स समिट से इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. 2025 के बाद से दोनों देशों में बातचीत के क्रम में सुधार देखने को मिला है. दोनों देश एक दूसरे के हितों को लेकर काम करने पर राजी हुए है. इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए चीन को अगले ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करने को लेकर शुभकामनाएं दी हैं.

चीन के राष्ट्रपति की बैठक पर क्या बोले पीएम मोदी?

उन्होंने कहा, 'दिल्ली में ब्रिक्स समिट के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. हमने भारत-चीन संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की.'

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'साथ ही अगले साल शुरू होने वाली चीन की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भी शुभकामनाएं दीं. दिल्ली ब्रिक्स समिट के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई. दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों की व्यापक समीक्षा की. साथ ही, हमने अगले साल शुरू होने वाली चीन की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए चीनी पक्ष को अपनी शुभकामनाएं भी दीं.'

Met President Xi Jinping on the sidelines of the Delhi BRICS Summit.



We reviewed the full range of India-China relations.



Also conveyed best wishes for China’s BRICS Presidency that commences next year.



在德里金砖峰会期间，会见了习近平主席。



双方全面回顾了印中关系。… pic.twitter.com/tzqTIMNHGG — Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026

दोनों देशों के रिश्तों में प्रगति का किया स्वागत

इसके अलावा दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक में अगस्त 2025 में तियानजिन में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद से रिश्तों में लगातार प्रगति का स्वागत किया. इसके अलावा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यावसायिक रिश्तों और लोगों की आवाजाही को और बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया.

साथ ही बैठक में आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर भी चर्चा हुई. जिनमें दोनों देशों के नेताओं ने एक-दूसरे की चिंताओं पर भी जोर दिया. इसमें संरचनात्मक व्यापारिक असंतुल और सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दे शामिल रहे. इनके अलावा सार्थक और अनुमानित मार्केट पहुंच को आसान बनाने पर भी अपनी बात रखी. इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि आपसी सहमति के क्षेत्रों का विस्तार जारी रखना चाहिए. इसके अलावा पीएम मोदी ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की सफलता में उसके योगदान की तारीफ की है.