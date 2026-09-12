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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?

शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?

PM नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद तस्वीरें साझा करते हुए अहम जानकारी साझा की. इस दौरान उन्होंने चीन को अगले ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं भी दी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Sep 2026 08:47 PM (IST)
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ब्रिक्स समिट से इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. 2025 के बाद से दोनों देशों में बातचीत के क्रम में सुधार देखने को मिला है. दोनों देश एक दूसरे के हितों को लेकर काम करने पर राजी हुए है. इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए चीन को अगले ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करने को लेकर शुभकामनाएं दी हैं.

चीन के राष्ट्रपति की बैठक पर क्या बोले पीएम मोदी?  

उन्होंने कहा, 'दिल्ली में ब्रिक्स समिट के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. हमने भारत-चीन संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की.'

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'साथ ही अगले साल शुरू होने वाली चीन की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भी शुभकामनाएं दीं.  दिल्ली ब्रिक्स समिट के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई. दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों की व्यापक समीक्षा की. साथ ही, हमने अगले साल शुरू होने वाली चीन की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए चीनी पक्ष को अपनी शुभकामनाएं भी दीं.'

दोनों देशों के रिश्तों में प्रगति का किया स्वागत

इसके अलावा दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक में अगस्त 2025 में तियानजिन में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद से रिश्तों में लगातार प्रगति का स्वागत किया. इसके अलावा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यावसायिक रिश्तों और लोगों की आवाजाही को और बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया. 

साथ ही बैठक में आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर भी चर्चा हुई. जिनमें दोनों देशों के नेताओं ने एक-दूसरे की चिंताओं पर भी जोर दिया. इसमें संरचनात्मक व्यापारिक असंतुल और सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दे शामिल रहे. इनके अलावा सार्थक और अनुमानित मार्केट पहुंच को आसान बनाने पर भी अपनी बात रखी. इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि आपसी सहमति के क्षेत्रों का विस्तार जारी रखना चाहिए. इसके अलावा पीएम मोदी ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की सफलता में उसके योगदान की तारीफ की है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 12 Sep 2026 08:47 PM (IST)
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