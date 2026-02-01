हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमें क्वालिटी प्रोडक्ट...' जालंधर पहुंचे PM मोदी ने फैक्ट्री मालिकों से की खास अपील, जानें बजट पर क्या बोले?

'हमें क्वालिटी प्रोडक्ट...' जालंधर पहुंचे PM मोदी ने फैक्ट्री मालिकों से की खास अपील, जानें बजट पर क्या बोले?

प्रधानमंत्री मोदी जालंधर में रविदासिया समाज के धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्लां पहुंचे. जहां उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित किया. इस दौरान बजट और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील का जिक्र किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 01 Feb 2026 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पंजाब के जालंधर पहुंचे. जहां उन्होंने रविदासिया समाज के सबसे बड़े धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्लां में एक सभा के दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित किया. संबोधन से पहले उन्होंने संत निरंजन दास के पैर छुए. उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता संत रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है. इस दौरान उन्होंने पंजाबी बोलचाल में कहा कि मैं पंजाब दी धरती नूं नमन करदा हां यानी मैं पंजाब की धरती को नमन करता हूं.

इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट में पंजाब को लेकर की गई घोषणाओं को दोहराया और यूरोपीय संघ से हुए समझौते का फायदा पंजाब को कैसे मिलेगा, इस बारे में जानकारी दी. नरेंद्र मोदी ने करीबन 33 मिनट तक भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने रविदास की वाणी से 3 श्लोक भी पढ़े. 

बजट को लेकर पंजाब में क्या बोले पीएम मोदी?
रविवार को पेश हुए केंद्रीय बजट का जिक्र करते उन्होंने कहा कि आज ही बजट पेश किया गया. हमारी सरकार ने सड़क, पुल, बिजली, पानी, गरीबों को घर, सिंचाई के क्षेत्र में काम किया है. इससे पंजाबवासियों को फायदा होगा. इस बजट में लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर जैसे शहरों के डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है. 

उन्होंने कहा कि पंजाब उन राज्यों में से है, जहां MSME कल्चर है. इस बजट में पंजाब को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई के लिए बजट में प्रवाधान किया गया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट का फोकस स्पोर्ट्स पर भी है. पंजाब में इसमें पहले से आगे है. इस बजट में खेलो इंडिया को बड़ा फायदा होने वाला है. यहां से कोच निकलेंगे. प्लेयर निकलेंगे. पीएम ने अपने भाषण में फैक्ट्री मालिकों से भी अपील की. उन्होंने कहा कि आपके लिए दुनिया का मार्केट ओपन कर दिया गया है. आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर रखनी होगी. इससे दुनिया कहे कि ये प्रोडक्ट भारत से आए हैं. हमें क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने होंगे. 

यूरोपियन यूनियन से हुई ट्रेड डील का पर क्या बोले पीएम?
उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ट्रेड डील पर समझौता हुआ है. दुनिया इसे मदर ऑफ ऑल डील कह रही है. आज पूरी दुनिया में इस समझौते की खूब चर्चा हो रही है. इस ट्रेड डील के बाद 27 यूरोपीय देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा. पंजाब अपने हुनरमंद युवाओं के लिए जाना जाता है. इस ट्रेड डील से पंजाब के हमारे भाईयों और बहनों को खूब फायदा होगा. यहां जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में लाखों लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं. पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर को नए और बड़े बाजार मिलेंगे. उन्होंने कहा कि अब पंजाब के बने कपड़े और सामान यूरोप के मार्केट में बिकेगा. 

आदमपुर और लुधियाना एयरपोर्ट का किया उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी ने आयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महार्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की बात भी दोहराई. इससे पहले वह दिल्ली से आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे. जहां उन्होंने श्री गुरू रविदास महाराज जी एयरपोर्ट आदमपुर रखने को लेकर उद्घाटन किया. इसके अलावा उन्होंने लुधियाना के हलवारा स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी वर्चुअल उद्घाटन किया. 

Published at : 01 Feb 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
JALANDHAR Sant Ravidas PUNJAB NARENDRA MODI Union Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
दिल्ली NCR
'इस बार बजट का खास असर...', दिल्ली के व्यापारियों ने बजट पर क्या कुछ कहा?
'इस बार बजट का खास असर...', दिल्ली के व्यापारियों ने बजट पर क्या कुछ कहा?
साउथ सिनेमा
Video: बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे राम चरण, भीड़ में धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
Video: बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे राम चरण, भीड़ में धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
क्रिकेट
IND vs PAK U19: 'करो या मरो' के मैच में भारत ने पाकिस्तान को दिया 253 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
करो या मरो के मैच में भारत ने पाक को दिया 253 का लक्ष्य, सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
Advertisement

वीडियोज

Jaane Anjaane: उन्नति के जन्मदिन पर राघव ने किया उन्नति और विक्रम की सगाई का एलान (01.02.2026)
Budget 2026 Boost: ISM 2.0, Electronics And Manufacturing Push| Paisa Live
Share Market on Budget: शेयर बाजार में 1500 अंकों की देखने को मिली गिरावट | Nirmala Sitharaman
Budget 2026 News: विकसित भारत के 10 बड़े ऐलान, आम जनता के लिए कितना खास | ABP | Nirmala Sitaraman
Nitin Nabin ने बजट को गुड गवर्नेंस का प्रतीक बताया ! । Union Budget 2026 | Nirmala Sitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
दिल्ली NCR
'इस बार बजट का खास असर...', दिल्ली के व्यापारियों ने बजट पर क्या कुछ कहा?
'इस बार बजट का खास असर...', दिल्ली के व्यापारियों ने बजट पर क्या कुछ कहा?
साउथ सिनेमा
Video: बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे राम चरण, भीड़ में धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
Video: बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे राम चरण, भीड़ में धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
क्रिकेट
IND vs PAK U19: 'करो या मरो' के मैच में भारत ने पाकिस्तान को दिया 253 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
करो या मरो के मैच में भारत ने पाक को दिया 253 का लक्ष्य, सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
शिक्षा
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
रिलेशनशिप
How To Improve Married Life: शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget