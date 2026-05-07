प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर देश के सशस्त्र बलों की बहादुरी को याद करते हुए उन्हें सलाम किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि एक साल पहले भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान असाधारण साहस, सटीक योजना और मजबूत इरादे का परिचय दिया था. यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई थी जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने की हिम्मत की थी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश हमारे जवानों की वीरता और समर्पण को नमन करता है. उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने यह दिखा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त और स्पष्ट नीति रखता है और देश की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं करेगा.

A year ago, during #OperationSindoor, our armed forces showcased their valour and gave a firm response to those who attacked our people. Every Indian is proud of our armed forces. As a mark of respect to our forces and their success during #OperationSindoor, let us all change our… pic.twitter.com/w4A3j1bGTw — Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2026

ये भी पढ़ें: Operation Sindoor की बरसी पर PM मोदी ने बदली X अकांउट की प्रोफाइल फोटो, पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश!

भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता, तेजी से कार्रवाई करने की तैयारी और आपसी तालमेल को दुनिया के सामने रखा. उन्होंने कहा कि सेना के तीनों अंगों के बीच बेहतर समन्वय और एकजुटता इस अभियान में साफ दिखाई दी.प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश में रक्षा उत्पादन को मजबूत बनाने और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में जो प्रयास किए गए हैं, उनसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ताकत मिली है. उन्होंने आगे कहा कि एक साल बाद भी भारत आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प पर मजबूती से कायम है. साथ ही, जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या उसे समर्थन देने वाला तंत्र चलाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु में कब बनेगी नई सरकार? विजय की शपथग्रहण में फंसा पेच, TVK चीफ की प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ली गई वापस