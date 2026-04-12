'अब तक की सबसे प्रतिष्ठित आवाजों में से एक', आशा भोसले के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख

महान गायिका आशा भोसले का रविवार (12 अप्रैल 2026) को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि भारत की सबसे मशहूर और बहुमुखी गायिकाओं में से एक आशा भोसले जी के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ है. उनका संगीत सफर कई दशकों तक चला और इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध बनाया.

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि उनकी आवाज ने देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों को छुआ. चाहे उनके भावुक गीत हों या जोश से भरे गाने, उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था, जो हमेशा याद रखा जाएगा. उनसे हुई मुलाकातों की यादें भी हमेशा दिल में बनी रहेंगी. इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार, चाहने वालों और संगीत प्रेमियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. आशा भोसले जी हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों में गूंजते रहेंगे.

Deeply saddened by the passing of Asha Bhosle Ji, one of the most iconic and versatile voices India has ever known. Her extraordinary musical journey, spanning decades, enriched our cultural heritage and touched countless hearts across the world. Be it her soulful melodies or… pic.twitter.com/SbFrzf1Meu — Narendra Modi (@narendramodi) April 12, 2026

कब होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार?

आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने जानकारी दी कि उनकी मां का अंतिम संस्कार सोमवार (13 अप्रैल 2026) को मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा. इसके अलावा आशा भोसले की पोती जनाई भोसले के अनुसार, गायिका को शनिवार शाम सीने में संक्रमण और कमजोरी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सूत्रों के अनुसार, दिग्गज गायिका को दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें फेफड़ों की समस्या भी थी. आशा भोसले का जन्म आठ सितंबर 1935 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था. बड़ी बहन लता मंगेशकर की तरह उन्हें भी उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा दी थी. उनकी बहन मीना और भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीत से जुड़े हैं.

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