कश्मीर में पीएम मोदी की नई सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा

मां वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बयान जारी किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वैष्णो देवी यात्रा को लेकर एक अहम फैसले के बारे में जानकारी दी है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अभी श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 अप्रैल से जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा, ट्रेन अब 8 के बजाय 20 कोच के साथ चलेगी. इससे कैपेसिटी, कनेक्टिविटी और आराम में काफी बढ़ोतरी होगी.

मंत्री जितेंद्र सिंह बोले- मोदी सरकार को कश्मीर की जनता को विशेष गिफ्ट

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक और विशेष गिफ्ट. श्रीनगर से श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा तक चलने वाली वन्दे भारत एक्सप्रेस को जम्मूतवी तक 30 अप्रैल से विस्तारित की जा रही है. यह अब 8 कोच की जगह पर 20 कोच में चलेगी. इससे इलाके में पर्यटन के विकास और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी.

जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा इंतजामों की हुई जांच

इधर, पंजाब और जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को सुरक्षा इंतजामों की को जांचने के लिए सभी जिलों में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया. शुक्रवार की रात 8:00 बजे से लेकर रात 8:15 बजे तक अमृतसर के पाइटेक्स ग्राउंड रणजीत एवेन्यू और लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) और अगर नगर PSPCL डिवीजन के तहत आने वाले इलाकों में यह मॉक ड्रिल किया गया. शाम करीब 7:55 बजे एक सायरन बजा और धार्मिक जगहों से लोगों को अलर्ट करने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया। सायरन बजते ही तुरंत बिजली विभाग बिजली ने सप्लाई काट दी.

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