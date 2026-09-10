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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने प्रिंस रहीम आगा खान से की मुलाकात, बताया क्या-क्या हुई बात

PM मोदी ने प्रिंस रहीम आगा खान से की मुलाकात, बताया क्या-क्या हुई बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात की. उन्होंने इस दौरान कई मसलों पर बात की. पीएम मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर इसको लेकर एक पोस्ट भी शेयर की गई है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 10 Sep 2026 02:33 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (10 सितंबर) को इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान V से मुलाकात की. प्रिंस रहीम भारत दौरे पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने कई क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि क्या-क्या बात हुई. पीएम ने इस मुलाकात को लेकर खुशी भी जाहिर की.

पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, 'प्रिंस रहीम आगा खान V से मिलकर खुशी हुई. उनके पिता स्वर्गीय आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अहम योगदान को याद किया. हमने हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर, ग्रामीण विकास, और युवाओं व महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.'

विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी की मुलाकात

इससे पहले प्रिंस रहीम विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मिले. मुलाकात के बाद एक्स पर जयशंकर ने लिखा कि प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मिलकर खुशी हुई. आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क (एकेडीएन) द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों पर चर्चा की. साथ ही और भारत और विदेशों में संभावनाओं को लेकर मंथन किया.

प्रिंस रहीम आगा खान पंचम बुधवार को भारत पहुंचे थे. 50वें इमाम के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है. 9 से 15 सितंबर तक भारत दौरे रहेंगे. व‍िदेश मंत्रालय के अनुसार, आगा खान पंचम की यह भारत यात्रा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर हो रही है. प्रिंस रहीम आगा खान करीब एक सप्‍ताह तक भारत की यात्रा पर रहेंगे.

यह भी पढ़ें : इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 10 Sep 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
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