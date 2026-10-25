'ग्रीस पहुंच रहे बिहार के मखाने', मन की बात कार्यक्रम में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (25 अक्तूबर 2026) को मन की बात पर वोकल फॉर लोकल पर फोकस किया. उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल की भावना अब हमारे उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा रही है. बिहार के पूर्णिया का मखाना अब ग्रीस पहुंच रहा है. कर्नाटका के कलबुर्गी की अरहर दाल अब मालदीव जा रही है.

महाराष्ट्र में आदिवासी समुदायों ने अपने बनाए उत्पादों की पैकेजिंग पर बहुत फोकस किया है. यहां 'शबरी नेचुरल्स' के जरिए शहद, महुआ, चिरौंजी और बांस से बने उत्पाद बाजार में लाए जा रहे हैं. इनकी पैकेजिंग पर आदिवासी कला की छाप है. इस पैकेजिंग को जापान का प्रतिष्ठित 'गुड डिजाअन आवार्ड मिला है.

वैज्ञानिक नरिंदर सिंह कपानी का जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के महान वैज्ञानिक नरिंदर सिंह कपानी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को उनकी 100वीं जन्म जयंती है. उन्हें दुनिया 'फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के रूप में जानती है. उनका जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था. प्रकाश को महीन फाइबर के माध्यम से आगे पहुंचाने की तकनीक में उनकी एडवांस रिसर्च ने कम्युनिकेशन की दुनिया को नई दिशा दी. आज इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन के जिस युग में हम जी रहे हैं, उसकी कल्पना भी फाइबर ऑप्टिक्स के बिना बहुत मुश्किल है. आज इस अवसर पर हम नरिंदर सिंह कपानी जी को नमन करते हैं. मैं चाहूंगा, हमारे युवा कपानी जी जैसे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ें, जानें और उनसे प्रेरणा लें.

खेती विरासत मिशन संगठन क्या है?

'मन की बात' के 139वें एपिसोड में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में कई पारंपरिक कौशल हैं जो पीढ़ियों से हमारी पहचान का हिस्सा रहे हैं. खुशी की बात यह है कि ये परंपराएं अब नए प्रयोगों को प्रेरित कर रही हैं. पंजाब में काफी समय से एक ऐसी ही पहल चल रही है. 'खेती विरासत मिशन' नामक एक संगठन ने जैविक खेती और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को फिर से जीवित करने का काम शुरू किया है."