PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी बात, जानें भारत को कैसे होगा फायदा

PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी बात, जानें भारत को कैसे होगा फायदा

PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने अपने भारत दौरे के दूसरे दिन गुरुवार (9 अक्टूबर) को पीएम मोदी से मुलाकात की.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Oct 2025 11:44 AM (IST)

LIVE

Key Events
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी बात, जानें भारत को कैसे होगा फायदा
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर हैं.
Source : ANI

Background

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. स्टार्मर दो दिन के भारत दौरे पर आए हैं. वे मुंबई में आयोजित होने वाले सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी और स्टार्मर की यह मुलाकात कई मायनों में खास हैं. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार के साथ-साथ और भी मसलों पर बातचीत होगी.

प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे. इस दौरान व्यापार, सुरक्षा और तकनीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी. दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तकनीक के क्षेत्र में काम करेंगे.

जहां भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की वजह से दूरियां बढ़ गई हैं, वहीं भारत के ब्रिटेन के साथ रिश्ते और गहरे हो रहे हैं. पीएम स्टार्मर का यह बिजनेस दौरा है, जहां वे 125 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं. स्टार्मर ने कहा कि भारत में ब्रिटिश व्यवसायों का मतलब है कि हमारे लोगों के लिए व्यापार के अवसर ज्यादा होंगे. अहम बात यह भी है कि स्टार्मर का यह पहला भारत दौरा है.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ उनकी मुलाकात ने दोनों देशों के बीच आपसी समृद्धि के लिए व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत किया है. गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात कर खुशी हुई. हम दोनों के बीच आपसी समृद्धि के लिए भारत-ब्रिटिश व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई."

केंद्रीय मंत्री गोयल ने इससे पहले भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) को लागू करने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के उद्देश्य से ब्रिटेन के बिजनेस और ट्रेड मिनिस्टर पीटर काइल से मुलाकात की.

11:38 AM (IST)  •  09 Oct 2025

PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: भारत-यूके के बीच खास समझौते पर हुए हस्ताक्षर

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ''भारत-यूके आर्थिक साझेदारी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है! संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) को नए सिरे से स्थापित करने के लिए Terms of Reference पर हस्ताक्षर होने की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है.''

11:38 AM (IST)  •  09 Oct 2025

PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: भारत-यूके के बीच खास समझौते पर हुए हस्ताक्षर

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ''भारत-यूके आर्थिक साझेदारी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है! संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) को नए सिरे से स्थापित करने के लिए Terms of Reference पर हस्ताक्षर होने की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है.''

