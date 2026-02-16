इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की सोमवार को शुरुआत हो गई है. ग्लोबल साउथ में पहली बार हो रही इस समिट का पीएम नरेंद्र मोदी ने शाम को उद्घाटन किया है. एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है. समिट 16 से 20 फरवरी तक चलेगी. इस पांच दिन के कार्यक्रम में एआई सुरक्षा, गवर्नेंस, डेटा सिक्योरिटी जैसे तमाम मुद्दों के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी.

इस समिट में 15 से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 50 से ज्यादा मंत्री और 40 से ज्यादा भारतीय और वैश्विक स्तर के सीईओ भाग लेंगे. इनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, बायोकॉन ग्रुप के अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ और ओपन AI सीईओ सैम ऑल्टमैन भी शामिल होंगे. इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी शामिल हैं.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi to inaugurate the India AI Impact Expo 2026, at Bharat Mandapam.



The India AI Impact Expo 2026 is being held from 16th to 20th February 2026, alongside the India AI Impact Summit. The theme of the Summit is Sarvajana Hitaya, Sarvajana… pic.twitter.com/QElKXW1KCr — ANI (@ANI) February 16, 2026

इस दौरान युवा एआई प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा. यह एक ग्लोबल यूथ चैलेंज है. इस समिट का उद्देश्य छात्रों और युवा पेशेवरों में एआई की जागरुकता फैलाना है. इस चैलेंज में करीबन 38 देश से 2500 एप्लिकेशन आई हैं. इसमें 20 लोगों का चयन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा. इनमें 15 टीम भारत से हैं. इन शीर्ष फाइनलिस्ट का सिलेक्शन 2025 में किया गया था.

अगले पांच दिन इन प्रोग्राम्स पर रहेगा फोकस

पांच दिन चलने वाली इस समिट में कई सेमिनार आयोजित किए जाएंगे. इनमें स्वास्थ्य, उर्जा, शिक्षा, कृषि, सशक्तिकरण और विकलांगताओं में एआई पर केसबुक सहित प्रमुख संग्रह भी प्रकाशित किए जाएंगे. अप्लाइड AI पर भी सेमिनार आयोजित किया जाएगा. साथ ही AI by Her: ग्लोबल इंपैक्ट चैलेंज का आयोजन सुषमा स्वराज भवन में किया जाएगा. इनके अलावा पैनल चर्चा और गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी आयोजित समिट के दौरान की जाएगी. एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आयोजन भी भारत मंडपम में किया जाएगा.

600 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 300 से ज्यादा विदेशी पत्रकार होंगे शामिल

एआई सिस्टम में इंटरनेशनल सपोर्ट को प्रदर्शित करने के लिए 13 देशों के पवेलियन भी बनाए गए हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तजाकिस्तान, अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, और एस्टोनिया के पवेलियन शामिल होंगे.

इस समिट में 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे. इनमें हेल्थकेयर, एग्रीटेक, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, अर्बन डेवलपमेंट जैसे तमाम सेक्टर्स के इनोवेशन शामिल हैं. दुनिया का ये ऐसा चौथा आयोजन है, जिसमें करीबन दुनियाभर से 300 से ज्यादा विदेशी पत्रकारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.