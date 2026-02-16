हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAI Summit India 2026: PM मोदी ने इंडिया AI इम्‍पैक्‍ट एक्‍सपो का किया उद्घाटन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों समेत दुनिया के कई दिग्गज होंगे शामिल

AI Summit India 2026: PM मोदी ने इंडिया AI इम्‍पैक्‍ट एक्‍सपो का किया उद्घाटन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों समेत दुनिया के कई दिग्गज होंगे शामिल

पांच दिन चलने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एआई सुरक्षा, गवर्नेंस, डेटा सिक्योरिटी जैसे तमाम मुद्दों के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी. इस दौरान युवा एआई प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 16 Feb 2026 07:31 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की सोमवार को शुरुआत हो गई है. ग्लोबल साउथ में पहली बार हो रही इस समिट का पीएम नरेंद्र मोदी ने शाम को उद्घाटन किया है. एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है. समिट 16 से 20 फरवरी तक चलेगी. इस पांच दिन के कार्यक्रम में एआई सुरक्षा, गवर्नेंस, डेटा सिक्योरिटी जैसे तमाम मुद्दों के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी. 

इस समिट में 15 से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 50 से ज्यादा मंत्री और 40 से ज्यादा भारतीय और वैश्विक स्तर के सीईओ भाग लेंगे. इनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, बायोकॉन ग्रुप के अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ और ओपन AI सीईओ सैम ऑल्टमैन भी शामिल होंगे. इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी शामिल हैं. 

इस दौरान युवा एआई प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा. यह एक ग्लोबल यूथ चैलेंज है. इस समिट का उद्देश्य छात्रों और युवा पेशेवरों में एआई की जागरुकता फैलाना है. इस चैलेंज में करीबन 38 देश से 2500 एप्लिकेशन आई हैं. इसमें 20 लोगों का चयन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा. इनमें 15 टीम भारत से हैं. इन शीर्ष फाइनलिस्ट का सिलेक्शन 2025 में किया गया था. 

अगले पांच दिन इन प्रोग्राम्स पर रहेगा फोकस

पांच दिन चलने वाली इस समिट में कई सेमिनार आयोजित किए जाएंगे. इनमें स्वास्थ्य, उर्जा, शिक्षा, कृषि, सशक्तिकरण और विकलांगताओं में एआई पर केसबुक सहित प्रमुख संग्रह भी प्रकाशित किए जाएंगे. अप्लाइड AI पर भी सेमिनार आयोजित किया जाएगा. साथ ही AI by Her: ग्लोबल इंपैक्ट चैलेंज का आयोजन सुषमा स्वराज भवन में किया जाएगा. इनके अलावा पैनल चर्चा और गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी आयोजित समिट के दौरान की जाएगी. एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आयोजन भी भारत मंडपम में किया जाएगा. 

600 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 300 से ज्यादा विदेशी पत्रकार होंगे शामिल

एआई सिस्टम में इंटरनेशनल सपोर्ट को प्रदर्शित करने के लिए 13 देशों के पवेलियन भी बनाए गए हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तजाकिस्तान, अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, और एस्टोनिया के पवेलियन शामिल होंगे.

इस समिट में 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे. इनमें हेल्थकेयर, एग्रीटेक, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, अर्बन डेवलपमेंट जैसे तमाम सेक्टर्स के इनोवेशन शामिल हैं. दुनिया का ये ऐसा चौथा आयोजन है, जिसमें करीबन दुनियाभर से 300 से ज्यादा विदेशी पत्रकारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. 

Published at : 16 Feb 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
AI Summit India 2026: PM मोदी ने इंडिया AI इम्‍पैक्‍ट एक्‍सपो का किया उद्घाटन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों समेत दुनिया के कई दिग्गज होंगे शामिल
PM मोदी ने इंडिया AI इम्‍पैक्‍ट एक्‍सपो का किया उद्घाटन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों समेत दुनिया के कई दिग्गज होंगे शामिल
इंडिया
Telangana Municipal Elections: तेलंगाना नगर पालिका चुनाव में व्हिप से बचते खुद BRS विधायकों ने बिगाड़ा खेल, गदवाल में 'हाथ' का साथ देकर चौंकाया
तेलंगाना नगर पालिका चुनाव में व्हिप से बचते खुद BRS विधायकों ने बिगाड़ा खेल, गदवाल में 'हाथ' का साथ देकर चौंकाया
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
इंडिया
PM मोदी और ओम बिरला के AI वीडियो पर मचा बवाल, जयराम रमेश समेत कांग्रेस के संचार विभाग से जुडे़ 9 नेताओं को नोटिस
PM मोदी और ओम बिरला के AI वीडियो पर मचा बवाल, जयराम रमेश समेत 9 नेताओं को नोटिस
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: Hyderabad टू Hazratganj, ओवैसी किसके संग? | Akhilesh Yadav | Owaisi | UP Politics
Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रोमंटिक फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल, देखना ना भूलें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रोमंटिक फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल, देखना ना भूलें
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
शिक्षा
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
ट्रेंडिंग
Video: विदेशी महिला ने गाया 'श्यामा आन बसो वृंदावन में' वीडियो देख यूजर्स बोले, आधार कार्ड बनवा लो दीदी
विदेशी महिला ने गाया 'श्यामा आन बसो वृंदावन में' वीडियो देख यूजर्स बोले, आधार कार्ड बनवा लो दीदी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget