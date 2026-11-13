ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान

असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान

असम में हुई बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 23 लोगों की मौत हो चुकी है. एक तेज रफ्तार ट्रैवलर बस सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई. इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख प्रकट किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Nov 2026 08:23 PM (IST)
Preferred Sources

असम के काजीरंगा के गोलाघाट में हुए भीषण सड़क हादसे में 23 लोगों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है. साथ ही मुआवजे का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए किया गया है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. 

PMO ने प्रधानमंत्री का बयान एक्स पर पोस्ट किया. पीएम ने कहा, "असम के गोलघाट जिले में हुए हादसे में लोगों की जान जाने से मुझे गहरा दुख है. दुख की इस घड़ी में, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं." 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
सोनम वांगचुक हुए हाउस अरेस्ट? प्रूफ के लिए बनाया Video, बोले- 'यह लोग मुझे...'
सोनम वांगचुक हुए हाउस अरेस्ट? प्रूफ के लिए बनाया Video, बोले- 'यह लोग मुझे...'
इंडिया
महादेव बेटिंग ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार, दुबई से भारत लाकर ED ने की कार्रवाई
महादेव बेटिंग ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार, दुबई से भारत लाकर ED ने की कार्रवाई
इंडिया
कुलगाम हमले में शामिल थे 3 आतंकी? NIA की जांच शुरू, 500 लोगों से पूछताछ
कुलगाम हमले में शामिल थे 3 आतंकी? NIA की जांच शुरू, 500 लोगों से पूछताछ
इंडिया
दिल्ली प्रदूषण पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कसा तंज,बोले - 'राजधानी शिफ्ट करके...'
दिल्ली प्रदूषण पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कसा तंज,बोले - 'राजधानी शिफ्ट करके...'

गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताया दुख

गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख प्रकट किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए बयान दिया, 'असम के काजीरंगा में हुए दुखद सड़क हादसे से गहरा दुख हुआ है. इसमें कई जानें चली गईं. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

मल्लिकार्जुन खरगे ने भी जताया दुख

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दुख जताया है. उन्होंने अपने बयान में कहा, असम के काजीरंगा में हुए दुखद सड़क हादसे से मुझे गहरा आघात लगा है. इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई. इनमें युवा छात्र भी शामिल हैं. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इस कठिन समय में परिवारों को हिम्मत दें. 

इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं इस क्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे पीड़ितों और उनके परिजनों की हर संभव मदद करें. दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहें. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
Twitter: https://x.com/kartiksamadhiya
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/kartik-sagar-samadhiya-01327b410/
Read More
Published at : 13 Nov 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Assam NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सोनम वांगचुक हुए हाउस अरेस्ट? प्रूफ के लिए बनाया Video, बोले- 'यह लोग मुझे...'
सोनम वांगचुक हुए हाउस अरेस्ट? प्रूफ के लिए बनाया Video, बोले- 'यह लोग मुझे...'
इंडिया
महादेव बेटिंग ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार, दुबई से भारत लाकर ED ने की कार्रवाई
महादेव बेटिंग ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार, दुबई से भारत लाकर ED ने की कार्रवाई
इंडिया
कुलगाम हमले में शामिल थे 3 आतंकी? NIA की जांच शुरू, 500 लोगों से पूछताछ
कुलगाम हमले में शामिल थे 3 आतंकी? NIA की जांच शुरू, 500 लोगों से पूछताछ
इंडिया
दिल्ली प्रदूषण पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कसा तंज,बोले - 'राजधानी शिफ्ट करके...'
दिल्ली प्रदूषण पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कसा तंज,बोले - 'राजधानी शिफ्ट करके...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक हुए हाउस अरेस्ट? प्रूफ के लिए बनाया Video, बोले- 'यह लोग मुझे...'
सोनम वांगचुक हुए हाउस अरेस्ट? प्रूफ के लिए बनाया Video, बोले- 'यह लोग मुझे...'
महाराष्ट्र
केंद्र सरकार और FSSAI के खिलाफ महाराष्ट्र FDA का यू-टर्न, वापस ली याचिका
केंद्र सरकार और FSSAI के खिलाफ महाराष्ट्र FDA का यू-टर्न, वापस ली याचिका
इंडिया
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
बॉलीवुड
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
क्रिकेट
वनडे में टीम इंडिया को 100 से कम में ALL OUT करने वाली टीमें, न्यूजीलैंड टॉप पर
वनडे में टीम इंडिया को 100 से कम में ALL OUT करने वाली टीमें, न्यूजीलैंड टॉप पर
इंडिया
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
महाराष्ट्र
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
इंडिया
BJP कार्यकर्ता को आया चक्कर तो मदद को आगे आए पीएम मोदी, सामने आई तस्वीर
BJP कार्यकर्ता को आया चक्कर तो मदद को आगे आए पीएम मोदी, सामने आई तस्वीर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget