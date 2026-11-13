असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान

असम के काजीरंगा के गोलाघाट में हुए भीषण सड़क हादसे में 23 लोगों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है. साथ ही मुआवजे का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए किया गया है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.

PMO ने प्रधानमंत्री का बयान एक्स पर पोस्ट किया. पीएम ने कहा, "असम के गोलघाट जिले में हुए हादसे में लोगों की जान जाने से मुझे गहरा दुख है. दुख की इस घड़ी में, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

Deeply anguished by the loss of lives in the mishap in Golaghat district of Assam. I extend my condolences to the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) November 13, 2026

गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताया दुख

गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख प्रकट किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए बयान दिया, 'असम के काजीरंगा में हुए दुखद सड़क हादसे से गहरा दुख हुआ है. इसमें कई जानें चली गईं. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

Deeply saddened by the tragic road accident in Kaziranga, Assam, that took away precious lives. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of those injured. অসমৰ কাজিৰঙাত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত বহুকেইজন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ খবৰে গভীৰভাৱে মৰ্মাহত কৰিছে। আপোনজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে দুৰ্ঘটনাটোত আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। — Amit Shah (@AmitShah) November 13, 2026

मल्लिकार्जुन खरगे ने भी जताया दुख

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दुख जताया है. उन्होंने अपने बयान में कहा, असम के काजीरंगा में हुए दुखद सड़क हादसे से मुझे गहरा आघात लगा है. इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई. इनमें युवा छात्र भी शामिल हैं. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इस कठिन समय में परिवारों को हिम्मत दें.

इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं इस क्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे पीड़ितों और उनके परिजनों की हर संभव मदद करें. दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहें.